Valleseco prepara una nueva carrera entre barro, obstáculos y papas en Madrelagua

Madrelagua, en el municipio de Valleseco, celebrará el domingo 2 de agosto una nueva edición de La Papa de Oro, una prueba lúdico-deportiva integrada en la programación festiva del barrio. La actividad comenzará a las 17.30 horas en la pista americana situada en los terrenos anexos a la plaza. La competición propone un recorrido con barro, tierra y diferentes obstáculos en el que las personas participantes deberán recoger el mayor peso posible de papas dentro del tiempo establecido. La prueba toma como referencia el formato de los concursos de habilidad y combina ejercicio físico, agilidad y trabajo en equipo.

Más allá de su componente deportivo, la actividad mantiene una vinculación directa con el pasado agrícola de Madrelagua. La papa ha formado parte históricamente de la actividad rural de la zona, y la organización incorpora este cultivo como elemento central de una prueba que busca unir participación vecinal y tradición local.

Cinco categorías de participación

La edición de 2026 contará con cinco modalidades. La categoría infantil estará abierta a menores de 5 a 12 años, mientras que la familiar estará formada por una persona adulta y un menor de 12 años. Las categorías masculina y femenina estarán dirigidas a participantes de entre 13 y 99 años. A ellas se sumará la modalidad carnavalera, reservada para quienes completen el recorrido totalmente disfrazados. La organización prevé la participación de grupos de amistades, familias y visitantes. El formato permite competir tanto de manera individual como en pareja, según la categoría elegida, y adapta las condiciones a las diferentes edades.

Varios participantes de la prueba celebrada en 2022. / José Carlos Guerra Mansito

Premios según el peso de las papas

Los premios se concederán a quienes consigan acumular el mayor peso de papas durante la prueba. Las personas ganadoras de las categorías infantil y familiar recibirán un vale de 50 euros. En las modalidades masculina y femenina, el premio será de 100 euros y una botella de sidra Fierro. La categoría carnavalera reconocerá la originalidad del disfraz y la participación con una botella de la misma sidra.

Guantes y ropa de recambio

La organización aconseja a las personas inscritas llevar guantes de trabajo y una muda de ropa. El recorrido estará marcado por el barro y por obstáculos diseñados para poner a prueba la resistencia y la agilidad de quienes participen. La Papa de Oro volverá así a formar parte de las celebraciones de Madrelagua como una actividad vinculada al deporte popular y a la identidad agrícola del barrio. La cita busca mantener una tradición local mediante un formato participativo abierto a diferentes edades.