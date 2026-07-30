El acceso a la playa de Veneguera reabrió hoy a las 16:00 horas

La carretera de acceso a la playa de Veneguera volverá a estar disponible al tránsito este jueves 30 de julio, a partir las 16:00 horas. La reapertura se produce una semana después de que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, trasladara públicamente su compromiso de recuperar cuando antes el paso y garantizar el acceso a este espacio. Durante la reunión mantenida el pasado 24 de julio con residentes y colectivos ecologistas y patrimoniales, Bueno defendió que el acceso a la playa debía abrirse lo antes posible. Además, propuso la celebración de mesas de trabajo con vecinos y vecinas, colectivos, las administraciones competentes y Costa Canaria de Veneguera para abordar las actuaciones que esta entidad ejecuta en el barranco y la playa de Veneguera.

Tras las gestiones realizadas por la alcaldesa, Costa Canaria de Veneguera ha intensificado los trabajos necesarios para habilitar nuevamente la carretera lo que ha permitido su apertura y de este modo el restablecimiento del acceso a la playa.

Aunque el barranco se encuentra en un espacio natural cuya competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento ha trabajado para que el acceso público a la playa pueda restablecerse a la mayor brevedad. La alcaldesa recordó la semana pasada que el acceso a este enclave continuará siendo público y defendió la necesidad de garantizar su disfrute por parte de la ciudadanía.

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Por otro lado, el Consistorio continúa trabajando en la propuesta de constituir mesas de trabajo. La convocatoria tendrá lugar en el mes de septiembre con el objetivo de favorecer la participación de todos los agentes implicados.