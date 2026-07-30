Arena negra abre sus puertas el próximo 1 de agosto en el sur de Gran Canaria, una discoteca que redefine el ocio nocturno como se conoce hasta hoy
El espacio, ubicado en un enclave natural único en el sur de la isla, apuesta por un modelo de ocio nocturno premium que combina música, identidad canaria y experiencia inmersiva. Detrás del proyecto está el equipo responsable de Grupo travieso, con más de una década transformando la noche en Gran Canaria
El próximo sábado 1 de agosto de 2026, el sur de Gran Canaria estrenará un nuevo espacio de ocio nocturno. Una sala nunca vista. Arena Negra es una discoteca al aire libre instalada en un barranco volcánico natural, un entorno que combina piedra volcánica, palmeras y cielo abierto para crear una experiencia que sus promotores describen como "imposible de replicar en cualquier otra parte del mundo". El espacio abrirá martes y jueves para mayores de 18 años, y viernes y sábados para mayores de 21, con entradas disponibles a través de la plataforma Fourvenues y que podrán adquirir desde la cuenta de instagram que se conoce como @arenanegrahouse.
El enclave elegido es el principal activo del proyecto. Lejos de los recintos cerrados y los formatos convencionales del sector, Arena Negra ocupa un espacio natural en el que la decoración busca que el lugar no parezca un montaje efímero sino un sitio que siempre ha pertenecido a ese barranco. La cabina del DJ, que el equipo describe como un "altar", actúa como elemento escénico central rodeado del paisaje natural de la isla.
El equipo aspira a que Arena Negra se convierta en los próximos años en un referente del ocio nocturno a escala nacional e internacional, capitalizando el creciente atractivo de Gran Canaria como destino turístico.
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