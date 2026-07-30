Buscan al responsable de abandonar a una perrita grave en Vecindario
La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana pide colaboración ciudadana para identificar a la persona vinculada con el animal, hallado junto a la Ciudad Infantil
La Policía Local de Santa Lucía de Tirajana busca a la persona responsable del presunto abandono de una perrita encontrada en grave estado de salud junto a la Ciudad Infantil de Vecindario.
El estado del animal ha llevado a los agentes a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades por abandono o maltrato. La prioridad ahora es identificar a su propietario o a cualquier persona que pueda aportar información sobre el caso.
La perrita apareció en un estado muy preocupante
El animal fue localizado en la vía pública, en las inmediaciones de la Ciudad Infantil de Vecindario, con un estado de salud que generó una inmediata preocupación.
La información disponible no concreta cuánto tiempo llevaba abandonada ni detalla las lesiones o problemas que presenta. Sin embargo, la gravedad de su situación ha motivado la apertura de actuaciones policiales.
Los agentes tratan de reconstruir cómo llegó hasta ese punto y quién estuvo a su cargo antes de ser encontrada.
Cualquier dato puede ayudar a identificar al responsable
La Policía Local ha pedido la colaboración de los vecinos de Santa Lucía de Tirajana y de cualquier persona que reconozca a la perrita.
También solicita información sobre posibles movimientos, vehículos o personas relacionados con el abandono. Los investigadores recuerdan que incluso un dato aparentemente menor puede resultar decisivo para avanzar.
Quienes dispongan de información pueden contactar con la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana en el teléfono 928 727 201.
Las autoridades aseguran que los datos recibidos serán tratados con la máxima confidencialidad.
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