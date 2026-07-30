La reforma del estadio de Gran Canaria sale de nuevo a licitación por 234 millones, 60 millones más que la inicial

El Cabildo de Gran Canaria prevé sacar nuevamente a licitación, durante la primera quincena de agosto, el proyecto de ampliación y reforma del Estadio de Gran Canaria con un presupuesto de 234 millones de euros, después de revisar al alza los costes de la actuación e incorporar nuevas aportaciones económicas de distintas administraciones públicas.

La actuación permitirá desarrollar el proyecto arquitectónico conocido como 'La Nube', concebido para transformar el recinto deportivo de cara a la celebración del Mundial de Fútbol de 2030, aunque desde la institución insular se insiste en que el objetivo trasciende el evento deportivo y persigue dotar a la isla de una infraestructura moderna con impacto económico, social y urbano.

El incremento del presupuesto respecto a la primera licitación, que ascendía a 174 millones de euros, será cubierto mediante la incorporación de 25 millones aportados por el Gobierno de Canarias y 15 millones procedentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Estas cantidades se suman a los 60 millones comprometidos por la UD Las Palmas, dentro del futuro modelo de cogestión del estadio, y a los 134 millones que asumirá el Cabildo, que además continúa negociando la posible participación económica del Estado.

Las administraciones defienden que se mantienen los plazos del Mundial 2030

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, sostienen que la nueva hoja de ruta permite cumplir con los calendarios y requisitos exigidos por la FIFA para las sedes del campeonato del mundo.

Ambos responsables destacaron además la colaboración institucional alcanzada con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino para sacar adelante una infraestructura que consideran estratégica para el desarrollo de la isla.

Según explicó Morales, la cooperación entre las distintas administraciones reproduce el modelo de trabajo que hizo posible que Gran Canaria fuera elegida como una de las sedes españolas del Mundial de 2030. En ese sentido, recordó que la candidatura contó desde sus inicios con la implicación de instituciones públicas, entidades económicas, organizaciones sociales y el ámbito deportivo.

El presidente insular subrayó que esa capacidad de colaboración ha permitido reunir ya 100 millones de euros de financiación externa, procedentes del Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento y la UD Las Palmas.

Un proyecto concebido para transformar el recinto deportivo

Desde el Cabildo se recuerda que la modernización del Estadio de Gran Canaria ya figuraba entre los compromisos del actual grupo de gobierno insular. Tras la celebración del Mundial de 2026, la corporación decidió impulsar la candidatura de la isla para formar parte del campeonato de 2030, defendiendo que la cita internacional supondría un impulso para la economía, la proyección exterior de Gran Canaria y la mejora de los espacios públicos.

En ese contexto se promovió un concurso internacional de ideas que fue ganado por el estudio de arquitectura L35, autor de la propuesta denominada 'La Nube', un diseño que apuesta por una nueva cubierta y por criterios de sostenibilidad tanto en el edificio como en su entorno.

Sin embargo, los primeros estudios técnicos detectaron que las características del terreno obligaban a incrementar notablemente la inversión inicialmente prevista. El presupuesto pasó de los 114 millones de euros contemplados en un primer momento a los 174 millones con los que se convocó la primera licitación.

El acuerdo con la UD Las Palmas reforzó la financiación

Ante ese aumento de costes, el Cabildo abrió una negociación con la UD Las Palmas, que culminó el pasado mes de marzo con un acuerdo por el que el club amarillo se comprometía a aportar 60 millones de euros para la ejecución de las obras.

Ese entendimiento también establece las bases para un futuro sistema de cogestión público-privada del estadio, aunque la institución insular recalca que la titularidad de la instalación seguirá siendo íntegramente pública.

La primera licitación quedó desierta

La primera convocatoria para adjudicar las obras no recibió ninguna oferta, una circunstancia que el Cabildo considera habitual en proyectos de esta magnitud.

La corporación explica que durante el periodo de presentación de propuestas coincidieron diversos factores internacionales que alteraron significativamente el mercado de la construcción y provocaron una fuerte subida de los costes.

Entre esos elementos cita la política arancelaria impulsada por la Administración estadounidense, el conflicto con Irán y sus efectos sobre el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, el incremento del coste del transporte internacional y el encarecimiento de determinados materiales y de la mano de obra especializada.

El aumento del precio de los materiales elevó el presupuesto

Según los datos aportados por el Cabildo, uno de los materiales más afectados fue el acero, cuyo precio llegó a duplicarse y resulta esencial para ejecutar la nueva cubierta prevista en el proyecto arquitectónico.

También registraron importantes incrementos el aluminio, el hormigón y los costes laborales. En este último caso, la administración señala que el precio por hora de determinados perfiles especializados pasó de situarse entre los 16 y los 17 euros a alcanzar medias de entre 25 y 30 euros, dependiendo de las necesidades de producción.

Ante esta situación, el Cabildo intentó inicialmente mantener el presupuesto mediante un procedimiento negociado con cuatro empresas consideradas solventes. No obstante, tras analizar las distintas alternativas, concluyó que no era posible ejecutar la actuación con el límite económico fijado inicialmente.

Como consecuencia, la institución decidió actualizar completamente el estudio de precios, revisar el presupuesto de la actuación y preparar una segunda licitación, que será publicada durante la primera mitad de agosto con un importe total de 234 millones de euros.