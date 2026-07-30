CaixaBank transforma su oficina de Gáldar con un nuevo modelo para mejorar la atención presencial a sus clientes

CaixaBank ha estrenado en Gáldar su nuevo modelo de oficina PRO, una transformación con la que la entidad busca reforzar la atención presencial y adaptar sus sucursales a las nuevas necesidades de los clientes. La oficina galdense es una de las primeras de Canarias en incorporar este diseño, que se extenderá a otros centros del Archipiélago antes de final de año.

Gáldar estrena una de las primeras oficinas PRO de CaixaBank en Canarias

La oficina situada en la calle Infanta Benchara, esquina con Capitán Quesada, ha sido renovada dentro del nuevo modelo impulsado por CaixaBank para modernizar parte de su red presencial. El director territorial de la entidad en Canarias, Manuel Afonso, y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, visitaron las instalaciones tras la transformación.

El nuevo formato busca mantener el papel de las oficinas físicas como espacios de asesoramiento, especialmente para operaciones que requieren una atención más personalizada, al mismo tiempo que convive con los servicios digitales de la entidad.

Más privacidad y espacios adaptados para los clientes

Entre las principales novedades de la oficina se encuentran nuevos módulos de atención diseñados para mejorar la confidencialidad de las conversaciones entre clientes y empleados.

Los puestos incorporan elementos que permiten reducir el ruido y separar mejor los espacios de atención, tanto para las gestiones presenciales como para aquellas que se realizan por teléfono o videollamada.

Además, la sucursal cuenta con una reorganización de las zonas de espera y nuevos puntos de bienvenida para facilitar los recorridos dentro de la oficina y agilizar la atención.

Cinco oficinas de Canarias estrenarán este modelo antes de final de año

CaixaBank prevé ampliar este formato a cinco oficinas del Archipiélago durante 2026. El modelo PRO está pensado para sucursales de proximidad con un volumen elevado de clientes y actividad diaria.

A nivel nacional, la entidad trabaja para implantar este diseño en más de 300 oficinas, con el objetivo de adaptar sus espacios físicos a una atención más personalizada.

Un modelo pensado para combinar oficina y banca digital

La entidad mantiene una estrategia basada en combinar la atención presencial con sus canales digitales. Según CaixaBank, la oficina continúa teniendo un papel relevante para clientes que necesitan acompañamiento en operaciones de mayor complejidad o que prefieren una atención directa.

El nuevo formato se suma a otros modelos de oficinas ya implantados por la entidad, como las oficinas Store o los centros all in one, adaptados a diferentes perfiles y zonas.