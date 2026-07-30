Lugares de Canarias elegidos por National Geographic para ver el eclipse del 12 de agosto

Canarias levantará la mirada al cielo el próximo miércoles 12 de agosto para contemplar uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año.

Mientras buena parte del norte de la Península y Baleares disfrutará de un eclipse total de Sol, en el Archipiélago el fenómeno se observará de manera parcial, con una magnitud que rondará entre el 66% y el 74%, según el Instituto de Astrofísica de Canarias.

La cita tendrá, además, un atractivo especial: se producirá durante las últimas horas de la tarde, cuando el Sol descienda hacia el horizonte. Esta circunstancia permitirá contemplar la silueta de la Luna avanzando sobre el disco solar en pleno atardecer, aunque también obligará a escoger con cuidado el lugar de observación.

La revista Viajes National Geographic ha seleccionado algunos de los mejores enclaves de las Islas para seguir el eclipse. Entre sus propuestas figuran cinco lugares de Gran Canaria: el Pico de las Nieves, Roque Nublo, Cruz de Tejeda, la Degollada de Becerra y la costa de Agaete.

Los cinco enclaves elegidos en Gran Canaria

Las zonas altas del centro de la Isla concentran cuatro de las propuestas. El Pico de las Nieves, Roque Nublo, Cruz de Tejeda y la Degollada de Becerra ofrecen amplias panorámicas y una elevada altitud, dos factores que pueden facilitar la observación siempre que el relieve no oculte el Sol durante su descenso.

Mirador del Pico de las Nieves. / La Provincia

La quinta opción es la costa de Agaete, uno de los puntos más favorables por su orientación hacia poniente. Contar con una vista abierta hacia el mar puede resultar determinante, ya que el Sol estará a poca altura durante los momentos centrales del eclipse.

La altitud, sin embargo, no garantiza por sí sola una buena visión. El Instituto Geográfico Nacional recomienda escoger un punto con el horizonte oeste completamente despejado, sin montañas, edificios, árboles u otros obstáculos. También aconseja visitar previamente el lugar elegido y revisar sus accesos para evitar desplazamientos improvisados y concentraciones de tráfico.

A qué hora se verá el eclipse en Canarias

Los cálculos difundidos por el Instituto de Astrofísica de Canarias sitúan el inicio del fenómeno en torno a las 18.58 horas, siempre en horario canario. El máximo llegará aproximadamente a las 19.53 horas, mientras que la fase final coincidirá prácticamente con la puesta de Sol, alrededor de las 20.45 horas, aunque el relieve puede impedir verlo antes desde determinados puntos.

En Gran Canaria será especialmente importante buscar una línea de visión limpia hacia el oeste o el oeste-noroeste. La costa occidental parte con ventaja, mientras que en las áreas de cumbre habrá que comprobar que ninguna elevación cercana tape el Sol cuando se encuentre próximo al horizonte.

Desde Canarias no llegará a hacerse de noche ni podrá observarse la corona solar, dos de los efectos reservados a los lugares situados dentro de la franja de totalidad. Aun así, la Luna cubrirá una parte considerable del Sol y dejará una imagen muy poco habitual sobre el cielo del Archipiélago.

Los lugares recomendados en el resto de Canarias

En Tenerife, National Geographic destaca el Parque Nacional del Teide, los miradores de Chío y Samara, Punta de Teno y Montaña Roja. Para La Graciosa propone las playas de Las Conchas y La Francesa, Montaña Amarilla y la costa occidental de Caleta de Sebo.

En Fuerteventura aparecen el Faro de la Entallada, Cofete, Morro Velosa, El Cotillo y Tindaya; mientras que en Lanzarote figuran el Mirador del Río, Famara, Punta del Papagayo, Los Hervideros y La Santa.

El Cotillo, Fuerteventura. / La Provincia

Las propuestas se completan con el Alto de Garajonay, Valle Gran Rey o la playa de Alojera, en La Gomera; el Roque de los Muchachos, Tazacorte, Puntagorda y Tijarafe, en La Palma; y el Faro de Orchilla, Sabinosa, El Julan y los miradores de La Peña e Isora, en El Hierro.

Cómo observar el eclipse sin dañar la vista

Aunque el Sol quede cubierto en gran parte, nunca será seguro mirarlo directamente desde Canarias. Al tratarse de un eclipse parcial, no habrá ningún momento en el que pueda observarse sin protección.

El IAC indica que solo deben utilizarse gafas certificadas conforme a la norma EN ISO 12312-2:2015. No sirven las gafas de sol convencionales, las radiografías, los cristales ahumados, los discos compactos ni otros filtros caseros. Las gafas tampoco deben presentar arañazos, perforaciones, dobleces o zonas deterioradas.

Las cámaras, prismáticos y telescopios requieren filtros solares específicos colocados delante del objetivo. Mirar a través de estos aparatos sin el equipamiento adecuado puede causar lesiones oculares instantáneas e irreversibles.

La meteorología será el último factor que decidirá si el eclipse puede verse con claridad. AEMET advierte de que todavía no es posible conocer la nubosidad prevista para esa tarde y que habrá que esperar hasta los días anteriores para disponer de una predicción fiable.