El filtro de una piscina atrapa a un bañista de 40 años en Mogán: «Un niño no lo habría contado»

Un bañista de unos 40 años continúa recuperándose después de quedar atrapado en el fondo de una piscina por el sistema de succión del filtro en un establecimiento turístico de Mogán, en el sur de Gran Canaria.

El caso ha encendido las alarmas por la fuerza que llegó a ejercer el mecanismo. El afectado mide 1,90 metros y pesa más de 80 kilos, pero necesitó la intervención de sus familiares para poder liberarse. «De haber cogido a un niño, no lo habría contado», advierten desde su entorno.

Las informaciones facilitadas sitúan la edad del afectado entre los 42 y los 45 años. El suceso ocurrió hace aproximadamente dos semanas y el hombre todavía se encuentra en proceso de recuperación.

Quedó retenido en el fondo al activarse la renovación del agua

El accidente se produjo por la tarde, mientras el hombre se bañaba en la piscina del complejo hotelero. En ese momento se habría activado el sistema de renovación del agua y la fuerza de aspiración lo dejó sujeto al filtro.

Sus familiares se percataron de la situación y entraron en la piscina para intentar soltarlo. Finalmente consiguieron liberarlo y evitar que permaneciera más tiempo bajo el agua.

El bañista fue trasladado a un centro sanitario con lesiones de pronóstico reservado. Aunque continúa recuperándose, su familia sigue afectada por un episodio que considera extraordinariamente peligroso.

Su preocupación aumentó después de conocer que podrían haberse producido otros incidentes similares en el mismo establecimiento. Por ello, esperan una explicación sobre el funcionamiento del sistema y las circunstancias concretas en las que se activó.

«Un niño queda literalmente atrapado bajo el agua»

Sebastián Quintana, presidente de la asociación Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa y divulgador especializado en prevención de ahogamientos, advierte de que los menores son especialmente vulnerables ante estos sistemas de aspiración.

Según explica, su menor peso, volumen y masa corporal hacen que tengan muchas más dificultades para vencer la fuerza del agua y separarse del conducto.

«Niñas y niños quedan literalmente atrapados bajo el agua», alerta Quintana, quien sostiene que los menores representan alrededor del 95% de las víctimas en este tipo de accidentes.

El experto también llama la atención sobre el peligro que supone el cabello largo. Recomienda que niñas y niños con melena entren en la piscina con el pelo recogido, ya que puede ser una de las primeras zonas del cuerpo atraídas hacia los desagües o filtros.

Reclaman un “botón del pánico” visible junto a las piscinas

Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa reclama que las piscinas incorporen un sistema de parada de emergencia que permita cortar inmediatamente la succión.

La propuesta consiste en instalar un dispositivo conocido como “botón del pánico” en un punto visible, accesible y correctamente señalizado. De este modo, cualquier usuario o trabajador podría detener el sistema en cuestión de segundos si una persona queda atrapada.

Quintana señala que otros países ya han implantado medidas específicas para reducir los riesgos relacionados con los conductos de aspiración. La asociación trasladará ahora esta petición a las administraciones públicas con el objetivo de que estos mecanismos sean obligatorios.

La familia del afectado espera conocer por qué el sistema funcionaba mientras había bañistas en el agua y si la instalación disponía de medidas suficientes para responder ante una emergencia.