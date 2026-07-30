Gáldar aprueba el plan para el desarrollo urbanístico y regularizar las viviendas de Los Lomos

Gáldar aprueba en primera instancia mediante una modificación menor del Plan General de Ordenación el plan que permitirá la regularización de las viviendas y el desarrollo urbanístico de los asentamientos de Los Lomos, entre El Cabuco y la subida de El Agujero. Durante el pleno ordinario celebrado este jueves la Corporación sacó adelante por unanimidad una moción institucional instando al Gobierno de Canarias para la adopción de medidas urgentes que pongan remedio a la saturación de los servicios de urgencias hospitalarias. Mientras, el alcalde, Teodoro Sosa, amenazó con salir a la calle junto a los vecinos y plantarse a las puertas de la oficina en el municipio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que trabaja al mínimo de personal pese a su carácter comercial por no cubrir las bajas de la plantilla.

No hubo debate. El Pleno transcurrió de forma plácida con acuerdos entre los grupos de la Corporación en los asuntos del orden del día. Entre los temas sacados adelante por unanimidad en la mañana de este jueves se incluyó la aprobación inicial de la modificación menor del Plan General de Ordenación de Gáldar en el ámbito del Asentamiento Rural AR-16 Los Lomos, tras recibir el visto bueno ambiental. Cuando entre en vigor permitirá tramitar escrituras de propiedad, conceder licencias de construcción hasta ahora apalancadas por inviables, segregar fincas y y desarrollar estos núcleos poblacionales situado entre el casco y la costa.

Ocho años de papeleos

El concejal de Urbanismo, Heriberto Reyes, recordó que desde la aprobación del Plan General en 2007 había muchas quejas de vecinos, por lo que en 2018 se inició esta modificación del planeamiento, ya que se exigían vías con anchos de 10 metros que obligaban a retranqueos de viviendas y otras exigencias que hacían inviable su desarrollo. Teodoro Sosa admitió los errores de este Plan vigente, que hubiera obligado también a tirar casas e impedían hacer otras.

El nuevo documento corrige de forma «razonable» las alineaciones y el ancho de las calles, y elimina el retranqueo delantero obligatorio de cuatro metros que impedía que muchos solares pudieran edificarse. Además, Sosa avanzó que el objetivo es que es Lomo Primero tenga una vía de bajada y el Segundo de subida, y así alternados, para evitar la congestión de las calles, además de algunos ensanche.

El alcalde se comprometió a que el documento esté en vigor antes del verano del año que viene (antes de fin de este mandato). De momento ahora saldrá a exposición pública para recabar nuevas aportaciones al documento.

Hospitales saturados

Por otro lado, la Corporación aprobó por unanimidad una moción institucional instando al Gobierno de Canarias a la adopción de medidas urgentes ante la situación de saturación de los servicios de urgencias hospitalarias. El portavoz del PSOE en la oposición, Francisco Hernández, mostró la preocupación por la situación de los centros públicos que se ha agudizado en los últimos tiempos. Y defendió como promotor de la propuesta la necesidad de reforzar la plantilla y aumentar la capacidad asistencial.

Pleno del Ayuntamiento de Gáldar. / LP / DLP

Mientras, el alcalde ahondó en que buena parte del problema viene porque muchas camas están ocupadas por personas que realmente necesitan una atención sociosanitaria y no médica, y que las familias no se hacen cargo. En este sentido, defendió que el tema debía estar en manos de la Fiscalía, por un tema de abandono de las familias.

El regidor criticó que municipios de más de 50.000 habitantes como San Bartolomé de Tirajana no cuenten con su propia residencia de mayores, y abogó para que el hospital de San Roque de Guía sea un hospital comarcal sociosanitario.

Aviso a San Bartolomé de Tirajana

Mientras, Teodoro Sosa dejó un plazo prudencial hasta septiembre para que el Estado resuelva la situación laboral de la Seguridad Social en Gáldar, que afecta a la atención presencial de la población comarcal desde La Aldea hasta Moya. Hace un mes dio un primer aviso, cuando exigió «el refuerzo inmediato de la atención presencial en un servicio que, según la formación, funciona actualmente con una sola funcionaria de cara al público pese a disponer de cinco plazas en plantilla». Ahora, en pleno periodo estival, Teodoro Sosa ha dado otro margen hasta septiembre para que se vuelve a mejorar la atención a los vecinos del Norte. En caso contrario, Teodoro anunció que se concentrará a las puertas de las oficinas, de la mano de los vecinos. Y, en caso de que no se consiga nada, anuncia que se plantará después en la dirección en Las Palmas de Gran Canaria. «No se van a reír de nosotros», advirtió.

Unidos por Gran Canaria en la oposición presentó una moción a través de su representante Blas Díaz reclamando medidas para reforzar las actuaciones para combatir las serpientes que tiene en Gáldar uno de los municipios afectados, tras sus primeras apariciones hace años en Amagro, entre Gáldar y Agaete, para expandirse a continuación por otras zonas. Esta especie invasora que pone en peligro la fauna endémica como el lagarto, después de haberse asilvestrado en la Isla, tiene a 48 personas empleadas en su erradicación, de las cuales nueve están en esta zona galdense, según el edil de Medio Ambiente, Ulises Miranda. La propuesta encontró el apoyo del resto de partidos.

Dinero del sol

A su vez, se dio cuenta de la firma de una adenda al convenio de colaboración entre el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Gáldar para la integración y gestión de estaciones de recarga de vehículos eléctricos en la Red Insular de Recarga de Vehículos Eléctricos de Gran Canaria.

Y se dio comunicación al convenio de colaboración entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Instituto Municipal de Toxicomanías e intervención en áreas sociales del Ayuntamiento de Gáldar, lo que supone una aportación de 780.000 euros anuales durante cuatro años, que dan «estabilidad permanente» a un centro de atención comarcal.

Noticias relacionadas

Por último, la corporación lanzó un mensaje de apoyo al pueblo de Venezuela.