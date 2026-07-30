Gáldar estrena las dos pistas de pádel rehabilitadas de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón

El Ayuntamiento de Gáldar ha inaugurado este jueves las dos pistas de pádel superiores de la Ciudad Deportiva Venancio Monzón Mendoza, en San Isidro, tras culminar los trabajos de rehabilitación impulsados por la Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud. La actuación, que ha supuesto una inversión de 30.570 euros, permite poner nuevamente a disposición de los usuarios unas instalaciones completamente renovadas para la práctica de una de las disciplinas deportivas con mayor crecimiento en el municipio.

La intervención ha consistido en la nivelación del pavimento, la instalación de un nuevo césped y una nueva red, además de la reparación integral del vallado perimetral, de la cristalera y de la colocación de alumbrado led, mejorando tanto la seguridad como la calidad de juego. Ya se pueden realizar reservas en la web https://reservasdeportivas.galdar.es.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó que «seguimos dando pasos para mejorar nuestras infraestructuras deportivas y ofrecer instalaciones de calidad a los miles de usuarios que hacen uso de ellas cada semana. El deporte es una prioridad para este Ayuntamiento porque contribuye a mejorar la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos. Esta actuación no será la última, ya que ya estamos trabajando para acometer la renovación de las dos pistas restantes y continuar modernizando la Ciudad Deportiva Venancio Monzón con nuevos proyectos como es la ampliación del gimnasio».

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Por su parte, el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, Ancor Bolaños, señaló que «el pádel vive un momento de enorme crecimiento y es uno de los deportes con mayor demanda en el norte de Gran Canaria. Era una actuación muy esperada por nuestros usuarios, que merecían contar con unas pistas en las mejores condiciones posibles. Con esta rehabilitación respondemos a esa demanda y seguimos apostando por ampliar y mejorar la oferta deportiva municipal».