Gran Canaria celebra su concentración motera récord con ruta al sur

Gran Canaria volverá a rugir este domingo con una de sus citas moteras más multitudinarias. El 1.000 Motos-Fest Gran Canaria celebrará una nueva edición coincidiendo con el 24.º aniversario de Moteros de Gran Canaria y con el aval de ser la concentración de motocicletas más numerosa registrada en Canarias mediante acta notarial.

La jornada será gratuita, comenzará a las 10:00 horas en el aparcamiento exterior del Centro Comercial Las Terrazas, en Telde, y concluirá con una ruta hasta Holiday World Maspalomas.

Una cita abierta a cualquier motorista

La organización ha planteado el encuentro como una jornada de convivencia abierta a participantes de cualquier colectivo y con motocicletas de todas las marcas.

No será necesario pagar inscripción y los asistentes podrán recibir un certificado de participación gratuito hasta agotar existencias.

El objetivo no se limita a reunir cientos de motos. Moteros de Gran Canaria quiere reforzar también los valores de respeto, compañerismo y seguridad vial que la asociación asegura promover desde hace 24 años.

Talleres para saber cómo actuar ante una emergencia

Durante la mañana se impartirá una charla sobre circulación segura en grupo y se desarrollarán talleres prácticos de primeros auxilios.

Personal sanitario del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y de la Brigada Canarias XVI enseñará técnicas de reanimación cardiopulmonar, control de hemorragias y actuación ante situaciones de emergencia.

La actividad contará además con la colaboración de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Durante el encuentro se sortearán botiquines donados por empresas vinculadas al sector de la motocicleta.

La ruta saldrá de Telde a las 12:00 horas

Uno de los momentos más esperados llegará al mediodía. A las 12:00 horas, la caravana motera partirá desde Las Terrazas con destino a Holiday World Maspalomas.

La celebración continuará en el sur de Gran Canaria con ambiente festivo, restauración y sorteos.

Noticias relacionadas

La ruta permitirá ver circular juntas a cientos de motocicletas en una imagen que se ha convertido en una de las señas de identidad del evento.