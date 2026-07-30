Gran Canaria habilita más de 1.100 refugios climáticos ante la subida de hasta 38 grados

Buscar una sombra o encender el aire acondicionado ya no siempre basta para soportar los episodios de temperaturas extremas. Gran Canaria afronta estos días una nueva subida de los termómetros, con registros que podrían alcanzar o superar los 38 grados en las medianías del sur y el oeste de la Isla.

En este contexto cobran protagonismo los denominados refugios climáticos, espacios públicos o privados preparados para ofrecer unas condiciones más frescas y seguras que las del exterior. Un nuevo mapa estatal permite comprobar cuáles se encuentran disponibles, consultar sus características y localizar los más cercanos.

El Gobierno de Canarias decretó la prealerta por temperaturas máximas y elevará la situación a alerta en todo el Archipiélago desde las 11.00 horas del jueves 30 de julio. La incidencia será especialmente intensa en Gran Canaria, donde se espera un ambiente cálido y seco, principalmente en zonas de interior, medianías y cumbres.

Qué es un refugio climático

Un refugio climático es un espacio interior o exterior que ofrece protección frente al calor durante los episodios de temperaturas elevadas. Su objetivo es permitir que la población pueda descansar, refrescarse y reducir durante unas horas la exposición al calor.

Día de calor en Agüimes (29/07/26) / José Pérez Curbelo

No todos estos lugares tienen aire acondicionado. Pueden funcionar como refugios las bibliotecas, los museos, los centros culturales, los edificios administrativos, los centros cívicos o determinados parques y jardines con suficiente vegetación, sombra y zonas de descanso.

Para incorporarse a la red deben cumplir una serie de requisitos mínimos. Entre ellos figuran el acceso gratuito, la accesibilidad universal, una temperatura confortable, la disponibilidad de agua potable y el acceso a aseos.

Los espacios exteriores también pueden cumplir esta función siempre que dispongan de arbolado, superficies que no acumulen demasiado calor, áreas para sentarse y puntos de agua. La finalidad no consiste únicamente en crear nuevos recintos, sino también en adaptar instalaciones que ya forman parte de la vida cotidiana de los municipios.

Un mapa con más de 1.100 espacios

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de presentar la Red de Refugios Climáticos, vinculada al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.

La principal herramienta de esta iniciativa es un mapa interactivo que reúne más de 1.100 espacios identificados en España. La relación incluye instalaciones interiores y zonas exteriores incorporadas por distintas administraciones y entidades.

El buscador permite ampliar el mapa, utilizar filtros y comprobar qué refugios aparecen cerca de una ubicación determinada. También facilita información sobre la titularidad, la tipología del espacio y sus principales características. En algunos casos ofrece, además, indicaciones para llegar mediante aplicaciones de navegación.

La relación de espacios no es definitiva. Las administraciones, empresas, asociaciones y otras organizaciones podrán solicitar la incorporación de nuevos puntos siempre que cumplan los criterios establecidos.

Cómo buscar un refugio en Gran Canaria

Para comprobar qué refugios climáticos aparecen disponibles en Gran Canaria se debe acceder al mapa oficial del Ministerio para la Transición Ecológica y ampliar la zona correspondiente a la Isla.

El usuario también puede emplear los filtros del buscador para acotar los resultados por comunidad autónoma, titularidad o tipo de refugio. Una vez seleccionado un punto, el sistema muestra la información disponible y su localización.

Conviene revisar previamente las condiciones de acceso y los horarios, ya que algunos refugios se encuentran en edificios públicos que no permanecen abiertos durante todo el día. Tampoco todos los parques, bibliotecas o centros culturales pueden considerarse automáticamente refugios climáticos: deben reunir los requisitos exigidos e incorporarse formalmente al mapa.

La herramienta se actualizará a medida que se sumen nuevos espacios. Por este motivo, el número de puntos localizados en Gran Canaria puede variar conforme los ayuntamientos y otras instituciones adapten sus instalaciones.

Canarias prepara su propia red

El Gobierno de Canarias trabaja de forma paralela en la creación de una Red Canaria de Refugios Climáticos. La comunidad autónoma ya dispone de una guía técnica destinada a facilitar que cabildos, ayuntamientos y otras entidades identifiquen y adapten espacios públicos.

El documento recoge recomendaciones sobre las dimensiones de las zonas, las especies vegetales más adecuadas para el territorio insular, los pavimentos, los sistemas de riego y el mobiliario urbano necesario para mejorar el confort térmico.

La guía presta especial atención a los llamados refugios climáticos verdes, que aprovechan la vegetación, la sombra y las soluciones naturales para reducir la temperatura. Las Oficinas Verdes de Canarias han trasladado este manual a las administraciones locales para impulsar su aplicación en las Islas.

La futura red canaria permitirá ordenar, señalizar y dar mayor visibilidad a estos espacios. Mientras avanza su implantación, el mapa estatal sirve como referencia para comprobar qué puntos cumplen ya las condiciones requeridas.

Quién puede utilizarlos

Los refugios climáticos están abiertos al conjunto de la población, aunque se dirigen especialmente a quienes presentan un mayor riesgo ante las temperaturas extremas.

Entre los colectivos más vulnerables se encuentran las personas mayores, los niños pequeños, las embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiovasculares o respiratorias. También resultan especialmente útiles para quienes viven solos, trabajan durante horas en el exterior o residen en viviendas sin sistemas adecuados de refrigeración.

Permanecer durante un tiempo en un espacio fresco puede ayudar a prevenir la deshidratación, el agotamiento y los golpes de calor. Estos lugares, sin embargo, no sustituyen a los centros sanitarios ni están preparados necesariamente para atender una emergencia médica.

Ante síntomas como mareos intensos, confusión, pérdida de conocimiento, piel muy caliente o dificultades para respirar, se debe solicitar asistencia sanitaria de inmediato.

Gran Canaria, ante varios días de calor

La presentación de la red coincide con un episodio de altas temperaturas que se intensificará durante los próximos días. El Gobierno de Canarias prevé que una masa de aire cálido y seco de origen africano afecte inicialmente con mayor fuerza a las islas orientales.

En Gran Canaria se esperan temperaturas iguales o superiores a 34 grados en zonas de interior y medianías orientadas al sur y al oeste, con valores que podrían alcanzar o superar los 38 grados al inicio del fin de semana.

Las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, evitar la actividad física durante las horas centrales del día, utilizar ropa ligera y permanecer el mayor tiempo posible en espacios frescos. Localizar previamente el refugio climático más cercano puede convertirse así en una medida más de protección cuando el termómetro se dispara.