Guía da este viernes el pistoletazo de salida a las fiestas de La Virgen 2026 con el Pregón de Sergio Aguiar y Javier Estévez

Guía celebra mañana viernes 31 de julio el arranque de sus fiestas patronales de La Virgen 2026 con la lectura del Pregón a cargo del cronista oficial y Medalla de Oro de la ciudad, Sergio Aguiar, y del geógrafo municipal y escritor Javier Estévez, en una edición que reviste un carácter histórico y extraordinario al celebrarse en el marco del V centenario de la Fundación de esta Ciudad, una efeméride que conmemora los quinientos años de su historia e identidad.

El acto se celebrará en la Plaza Grande, a las 21:00 horas, y será, en palabras del alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, “una ocasión muy especial porque ambos pregoneros representan dos miradas complementarias y profundamente comprometidas con nuestro municipio y han demostrado sobradamente su orgullo amor por él y por todo lo que representa ser guiense” señala e invita “a toda la ciudadanía, a nuestros vecinos y vecinas, a acudir a esta cita con dos figuras clave de la cultura local, personas admiradas y respetadas por todos, que servirá de entrada perfecta a unas fiestas tan significativas como son las de este año”, subrayó.

Sergio Aguiar, custodio de la memoria del municipio

Sergio Aguiar Castellano (Guía de Gran Canaria, 1966) es el Cronista Oficial del municipio, cargo para el que fue nombrado por unanimidad de toda la Corporación municipal en octubre de 2024. Es Licenciado en Filología Española-Sección de Hispánicas (Universidad de La Laguna). Especialista Universitario en Archivística (U.N.E.D). Diploma de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Especialista en Análisis y Diseño de Sistemas de Gestión Documental (UOC).

Su interés por la archivística y la biblioteconomía, le vienen desde muy joven. Los primeros cursos de estas disciplinas los realizó siendo estudiante en La Laguna y con el paso de los años posee innumerables títulos y certificaciones de ambas especialidades. En la actualidad es miembro de la Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA), por medio de la cual ha presentado varias ponencias en congresos y encuentros de archiveros.

Su ingente labor investigadora se ha materializado en la publicación de quince libros desde 2007, centrados en el devenir histórico de Guía y en exhaustivos estudios biográficos de personajes ilustres de la comarca norte. En la actualidad es miembro de la Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA). Desde el año 2001 es técnico del archivo y biblioteca municipal de Guía.

En el año 2022 el Ayuntamiento le otorgó la Medalla de Oro de la Ciudad en reconocimiento a su labor investigadora y su extraordinaria contribución al rescate y preservación del patrimonio documental del municipio.

Javier Estévez, la narrativa y el paisaje hechos literatura

Javier Estévez Domínguez compagina su faceta profesional como geógrafo con una prolífica y aplaudida trayectoria literaria y dramática. Estévez destaca por ser un creador que ha convertido a su propio municipio en el escenario e inspiración central de su obra.

Geógrafo de formación y profesión, con un Premio Extraordinario por la Universidad Rovira i Virgili que certifica que entiende los territorios tanto como los habita, trabaja en el departamento de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda del Ayuntamiento de Guía. Desde ahí mira los planos del municipio con el mismo cuidado con que, en sus ratos de escritor, mira las vidas de quienes lo pueblan.

En el ámbito narrativo es autor de la novela Días de paso y del ensayo Azulmadre. Su aportación al teatro canario es especialmente significativa, destacando obras fuertemente ligadas a la memoria de Guía como Yo soy Jessie Etchells (2018), Tránsitos, encargo de este Ayuntamiento con motivo del centenario del poeta Manuel González Sosa o Más alto que el cielo, nosotros, pieza que abordó el estallido de la Guerra Civil en este municipio. Ahora prepara Canción breve para la eternidad, sobre los últimos días de José Luján Pérez, el guiense más universal.

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Su teatro ha sido reconocido más allá de las fronteras municipales: con Ojos de ola ganó el Laboratorio de Escritura Teatral 2019 de Canarias Escribe Teatro, y su trayectoria sigue creciendo con Las estrellas fugitivas, estrenada en 2026.