El Hospital Doctor Negrín incorpora un dispositivo pionero en España para los pacientes con patología venosa compleja

El servicio de Radiología Vascular Intervencionista del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha implantado un innovador dispositivo que amplía las opciones terapéuticas a los pacientes con patología venosa compleja. De esta forma, el centro hospitalario se encuentra entre los primeros centros europeos, y el primero de España, en incorporar este nuevo stent para el tratamiento de la estenosis de la vena cava inferior -un estrechamiento anormal-. Se trata de un dispositivo que recientemente ha obtenido el marcado CE y cuya presentación oficial tendrá lugar en la Sociedad Cardiovascular y de Radiología Intervencionista de Europa (Cirse), que se celebrará en septiembre en Copenhague.

La elección del Hospital Doctor Negrín responde a la amplia experiencia del equipo de Radiología Vascular e Intervencionista en el diagnóstico y tratamiento de patologías venosas complejas, entre ellas la trombosis venosa asociada al síndrome de May-Thurner, las estenosis benignas de la vena cava inferior y la afectación de la vena cava inferior y de las venas ilíacas secundaria a procesos oncológicos.

Este nuevo dispositivo supone un importante avance terapéutico para pacientes que, hasta ahora, disponían de opciones limitadas para tratar este tipo de patología. Su diseño específico para el territorio venoso permite ofrecer una alternativa adaptada a las características anatómicas y funcionales de estos vasos, con el objetivo de restaurar el flujo venoso y aliviar los síntomas derivados de la obstrucción.

Tres procedimientos

Los tres primeros procedimientos realizados en el Hospital Doctor Negrín se han llevado a cabo en un hombre y dos mujeres, de entre 40 y 50 años, con patología oncológica de base, cuya afectación venosa condicionaba de forma significativa su calidad de vida. Gracias a esta técnica, mínimamente invasiva, ha sido posible restablecer el retorno venoso y mejorar de manera notable su situación clínica, favoreciendo además la continuidad de sus tratamientos y su recuperación funcional.

La Radiología Vascular e Intervencionista continúa consolidándose como una especialidad clave en el abordaje de patologías complejas mediante procedimientos mínimamente invasivos, ofreciendo tratamientos cada vez más precisos, seguros y personalizados. La participación del Hospital Doctor Negrín en la introducción de esta nueva tecnología refuerza su papel como centro de referencia en intervencionismo vascular y su compromiso con la incorporación de innovaciones que repercutan directamente en una mejor atención a los pacientes.