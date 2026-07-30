Las Limpitas destapan este viernes los trapos sucios de Santa Brígida a golpe de humor

Dicen que las paredes oyen, pero quienes de verdad se enteran de todo son Las Limpitas. La compañía satauteña, integrada por Marimar Rivero, Lola Santana, Ángeles Santana y Alicia Ramos, desembarca este viernes, 31 de julio, a las 21.00 horas, en la Plaza de la Iglesia de Santa Brígida con Gracias por hacerlo posible, una comedia que sacará a relucir más de un trapo sucio de la Villa.

Las cuatro actrices interpretan a unas limpiadoras contratadas por la Comisión de Fiestas Patronales que, mientras dejan la plaza reluciente, aprovechan para comentar la actualidad del pueblo, airear rumores, poner el dedo en la llaga y repartir alguna que otra escobada verbal.

La obra retrata la realidad de Santa Brígida, y convierte el cotilleo en una inteligente sátira de la realidad local, mezclando humor, crítica social y situaciones en las que el público no tardará en reconocerse o en reconocer a algún vecino. Nadie está completamente a salvo cuando Las Limpitas, armadas con escobas, cubos y una lengua afilada, empiezan a barrer.

Cartel de Las Limpitas / La Provincia

"Lo hacemos con respeto, pero opinamos, claro que opinamos", explica Alicia Ramos, una de las integrantes de la compañía. "Hablamos de lo que se comenta en la calle, de lo que preocupa a la gente y, cómo no, también repartimos alguna que otra pullita a los políticos, siempre desde el humor y con cariño".

Las Limpitas nace en 2004. "Hemos formado parte de comisiones de fiestas y sabemos el enorme trabajo que hay detrás de cada acto”, advierte Ramos. “Así que con cada función queremos regalar al público una noche para desconectar, reírse y, si hace falta, hasta de uno mismo".

Porque si algo promete Las Limpitas es que nadie dejará el escenario más limpio y despejado. La representación, organizada por la Comisión de Fiestas Patronales de Santa Brígida, invita a disfrutar de una noche en la que el mejor detergente será el humor.