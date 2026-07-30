Maspalomas reconoce el talento que impulsa a su sector hotelero

La tercera edición de los Premios Canarias de Hostelería Santa Marta reconoció este miércoles en Maspalomas el trabajo de profesionales, empresas y entidades vinculadas al turismo. La ceremonia, celebrada en el Centro Cultural de Maspalomas, estuvo dedicada este año a quienes desarrollan su actividad en las cocinas de hoteles y restaurantes, desde jefes de cocina y de partida hasta cocineros y ayudantes. El encuentro, organizado coincidiendo con la festividad de Santa Marta, reunió a representantes institucionales, empresarios, asociaciones profesionales y trabajadores del sector.

Reconocimientos a empresas y profesionales

Casus Capital recibió el premio a la modernización de complejos extrahoteleros. El reconocimiento fue recogido por Pablo Alonso-Patallo de la Torre, consejero delegado de la compañía, y Santiago Santana Reina, director ejecutivo de Salt Apartments. Lopesan Hotel Group fue distinguido por su apuesta por la arquitectura temática. Recogió el premio Enrique Montes Medina, director del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa. La empresa reconoció a Juan Acosta, jefe de partida del Corallium Dunamar por su antigüedad, y a Senaida Almeida, jefa de cocina del Faro Lopesan como profesional mejor valorada por compañeros y clientes.

El premio a la calidad gastronómica en la categoría familiar recayó en HD Hotels–Hotel Parque Cristóbal y fue recogido por su director, Ángel Valbuena. La empresa distinguió a José A. Valido Vega, segundo jefe de cocina, por su trayectoria, y a Esteban V. Rodríguez Rodríguez, ayudante de cocina, como profesional mejor valorado.

Princess Hotels recibió el premio por su política de inclusión en la gestión de recursos humanos. Acudieron a recogerlo Daniel Salat, director general de Princess Hotels Canarias, y Hind Oumghar, responsable de Recursos Humanos y Gestión Corporativa. La compañía premió a Fernando Pulido, jefe de cocina, por su antigüedad, y a Pino Carmen León, ayudante de cocina, por la valoración de compañeros y clientes.

El Grupo Satocan fue reconocido por sus prácticas de selección y desarrollo del talento profesional. Recogieron el galardón Mariluz Fraile, directora de Turismo Satocan, y Renaud Grégoire, director del Hotel Gold. También fueron distinguidos Jonathan Santana, segundo jefe de cocina del Salobre Hotel Resort & Serenity, por su antigüedad, y Awa Ndiaye, auxiliar de cocina del Hotel Gold, como profesional mejor valorada.

Amadores View recibió el premio por la renovación de sus instalaciones. El reconocimiento fue recogido por Rubén Sarmiento, administrador de Hotelera Playa de Amadores. La empresa distinguió a Francisco León, jefe de partida, por su antigüedad, y a Yudith Aicarth Pérez, cocinera, por la valoración recibida.

El premio a la innovación en gastronomía de categoría prémium fue para Bohemia Suites & Spa. Lo recogió María Rodríguez, directora de Operaciones. El establecimiento reconoció a Cristo Suárez, jefe de partida, por su trayectoria, y a Adriana Ibagón Peña, cocinera, como profesional mejor valorada. El Restaurante El Boya fue distinguido por su contribución a la tradición gastronómica. Su propietario, Juan Moreno, recogió el galardón. También fueron premiados Francisco Abrante, por su antigüedad, y Rafael Abrante, como trabajador mejor valorado.

Formación, movilidad y servicios turísticos

El docente Francisco Romero recibió un premio por su trayectoria y su dedicación a la formación de profesionales de la hostelería. La Cooperativa de Taxis de San Agustín fue distinguida por su contribución a la movilidad. El reconocimiento fue recogido por su presidente, Juan Diego Vega. Por su parte, Lavandería El Cardón recibió el premio a la la sostenibilidad como proveedor de establecimientos hosteleros. Recogió el galardón Haridian Medina, gerente del Grupo El Cardón.

Durante el acto fueron reconocidos cocineros, taxistas, propietarios de negocios locales y camareras de piso

Un premio decidido mediante votación popular

En esta edición se incorporó un galardón elegido por votación popular, recayó en María Jesús Afonso. Su candidatura destacó por un mensaje en el que explicaba que una de sus mayores satisfacciones profesionales era transformar una habitación en un hogar.

Al evento asistieron asistieron el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez; el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal; la concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, y el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria Díaz. Durante su intervención, Alejandro Marichal destacó el papel de los trabajadores que atienden a los visitantes y los definió como embajadores del destino. Por su parte, Yilenia Vega señaló que la gala pretendía dar visibilidad al talento, el esfuerzo y la vocación de servicio de los profesionales de la hostelería.

La gala terminó con una fotografía conjunta de los premiados y un reconocimiento a los trabajadores de hoteles, restaurantes, cafeterías, empresas proveedoras y servicios turísticos. La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana agradeció la colaboración de la Asociación Autonómica de Bartenders de Canarias, la Asociación de Cocineros, Reposteros y Panaderos Jilorio, Emicela, Floristería Nature World, ASEGO Canarias y Nutrihotel.