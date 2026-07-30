Oasis Gran Canaria acogerá el 15 de agosto University Summer 2026 con la actuación de Alex Martini.

Gran Canaria volverá a convertirse este verano en el punto de encuentro del ocio juvenil con la celebración de University Summer 2026, que tendrá lugar el próximo 15 de agosto en Oasis Gran Canaria, reuniendo a miles de asistentes en una noche dedicada a la música, el espectáculo y el entretenimiento.

El evento contará con la actuación especial de Alex Martini, uno de los DJs y productores más reconocidos del panorama nacional, que ofrecerá una actuación exclusiva diseñada para hacer vibrar al público y convertir la noche en una de las grandes citas musicales del verano en la isla.

University Summer 2026 se presenta como una experiencia que combina música, producción escénica, animación, efectos especiales y un ambiente pensado para disfrutar de una jornada inolvidable junto al mar. El festival reunirá a jóvenes procedentes de distintos puntos de Gran Canaria y del resto del archipiélago, consolidándose como una de las propuestas estivales más esperadas del calendario.

La organización del festival corre a cargo de Grupo Travieso, promotora especializada en la creación de eventos musicales y experiencias de ocio en Gran Canaria, que continúa apostando por formatos innovadores dirigidos al público joven.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma tictra.com .

El evento cuenta además con el patrocinio oficial del Cabildo de Gran Canaria mediante su marca "La Isla de Mi Vida", que respalda iniciativas destinadas a impulsar la oferta cultural, musical y de ocio de la isla, fomentando además la proyección de Gran Canaria como destino de referencia para grandes eventos.

Con esta nueva edición, University Summer reafirma su posición como uno de los festivales juveniles de referencia del verano en Canarias, ofreciendo una experiencia donde la música, el espectáculo y el mejor ambiente volverán a ser los grandes protagonistas.