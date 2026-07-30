Ola de calor en las islas: Las medianías del sur de Gran Canaria rozan los 40 grados centígrados

La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado el aviso naranja por altas temperaturas en el sur, este y oeste de Gran Canaria hasta al menos el próximo sábado. Esto tras un jueves en que ya se han rozado los 40 grados centígrados en Tunte, máxima del archipiélago registrada a la una del mediodía.

La isla redonda lidera el ranquin de una ola de calor que se extenderá hasta al menos la mitad de la semana que viene, ya que además de los 39,7 grados de Las Tirajanas, hay que sumar los 39,2 anotados en Lomo de Pedro Alfonso, también en el municipio de San Bartolomé de Tirajana; los 37,9 grados en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás; y los 37,3 grados en Agüimes. A estos registros diurnos hay que añadir unas mínimas que han dejado un reguero no solo de noches tropicales -aquellas en las que los termómetros no bajan de los 20 grados en toda la madrugada-, en prácticamente todo el archipiélago, sino también de las denominadas noches ecuatoriales, -a partir de mínimas de 25 grados-, sufridas en puntos como Cuevas del Pinar, con 28,5 grados al inicio de la madrugada; Tejeda, donde amanecía a 28,7; o Tunte, con 28,2, valores muy cercanos a la siguiente escala del calor nocturno, aquel que da nombre a las 'noches infernales' que son aquellas que cruzan el umbral de los 30 grados de mínima.

Autocuidado

Este episodio meteorológico mantiene vigentes las distintas alertas decretadas por el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos tanto por temperaturas extremas como por riesgo de incendios forestales. En el caso de la corporación insular grancanaria, su presidente, Antonio Morales, insta a la población no solo a extremar el cuidado del medio forestal evitando el uso de maquinaria susceptible de producir chispas y cumpliendo con las prohibiciones propias de estos avisos, sino también a promover el autocuidado, especialmente con la limpieza en un perímetro de 15 metros de viviendas e infraestructuras situadas en el campo.

Las mínimas nocturnas superaron los 20 grados centígrados en prácticamente todo el archipiélago

Así, para la jornada de este viernes, y según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, el aviso naranja estará vigente de once de la mañana a siete de la tarde tanto en la cumbre como en el este, sur y oeste de Gran Canaria, donde se pueden alcanzar o incluso superar los 39 grados, mientras que las temperaturas nocturnas, serán significativamente altas, por encima de los 26 grados .

Calima en altura

También en Fuerteventura permanecerá en aviso amarillo, así como en buena parte de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, con valores rondando los 34 grados centígrados. Además continuará la presencia de calima en altura y un viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, donde no se descartan rachas ocasionales muy fuertes de madrugada.

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En cuanto al estado de la mar, la Aemet espera marejada o fuerte marejada y localmente gruesa en el canal Anaga -Agaete, con un mar de fondo de hasta dos metros al norte del canal, y, en la costa grancanaria, marejada o fuerte marejada, con un mar de fondo de 1 a 2 metros, por lo que hay que es aconsejable extremar la precaución en el litoral .