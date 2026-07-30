Póker de la Lotería Nacional en Canarias

La Lotería Nacional ha dejado parte de su segundo premio en Canarias. El número 78788, agraciado con 6.000 euros por décimo, aparece repartido en al menos cuatro puntos de venta del Archipiélago: dos en Gran Canaria y otros dos en Tenerife, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo número 61, celebrado este jueves 30 de julio de 2026, tuvo como primer premio el 77014, dotado con 30.000 euros por décimo. El segundo premio correspondió al 78788, con 60.000 euros por serie.

Los puntos de Gran Canaria donde se vendió el 78788

En Gran Canaria, el número premiado fue distribuido en un establecimiento de la calle León y Castillo, 34, en Sardina, dentro del municipio de Gáldar.

También aparece consignado en un punto de venta de la calle Luis Morote, 4, en Las Palmas de Gran Canaria.

Por ahora no se ha precisado cuántos décimos se vendieron en cada establecimiento. Por ello, tampoco puede determinarse todavía la cantidad total que el segundo premio ha dejado en la Isla.

Cada décimo del 78788 está premiado con 6.000 euros, mientras que un billete completo alcanza los 60.000 euros.

El premio también llega a dos puntos de Tenerife

La relación de administraciones muestra otros dos puntos de venta en Tenerife.

Uno está situado en la avenida 8 de Agosto, 27, en Santo Domingo, dentro del municipio de Garachico.

El otro se encuentra en el Centro Comercial Meridiano, en la avenida Manuel Hermoso Rojas de Santa Cruz de Tenerife.

El 78788 fue un número muy repartido, con ventas en numerosos municipios de distintas comunidades autónomas. Entre los lugares que aparecen en la relación figuran Sitges, Úbeda, Sabadell, Roquetas de Mar, Inca, Ciudad Real, Antequera, Torremolinos y Vilagarcía de Arousa, además de los cuatro puntos canarios.

El primer premio, correspondiente al número 77014, fue vendido en el centro comercial Carrefour de San Juan de Alicante.

Este número está dotado con 300.000 euros por serie, equivalentes a 30.000 euros por décimo. El segundo premio reparte una quinta parte de esa cantidad: 60.000 euros por serie y 6.000 por décimo.

Los ganadores deberán comprobar ahora si sus décimos coinciden exactamente con el 78788. La cantidad final repartida en Canarias dependerá del número de boletos que se hayan vendido en cada uno de los establecimientos.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Logo de Lotería Nacional / LP/DLP

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).