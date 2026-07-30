La privatización de las hamacas de San Bartolomé de Tirajana se retrasa para incorporar nuevos informes

El Consistorio de San Bartolomé de Tirajana ha estimado parte de las alegaciones presentadas por el PSOE y los trabajadores mediante los sindicatos FSOC y UGT al expediente para la desmunicipalización del servicio de hamacas y sombrillas. El Ayuntamiento ha anunciado que retrotrae las actuaciones al momento de la tramitación de la comisión de estudios y que elaborará una memoria nueva en la que incluirá el informe de la intervención municipal sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta y la comunicación a Costas de las variaciones que se realicen.

Refuerzo del procedimiento

Según explicó la concejala de Playas, Yilenia Vega, en el Pleno municipal celebrado este jueves, el objetivo de esta decisión es "reforzar el procedimiento" para que cuente con "las máximas garantías de legalidad y seguridad jurídica". Sin embargo, el grupo de gobierno local insistió en que el modelo de gestión indirecta del servicio es el que más se adecúa a las necesidades del sector. Vega recordó que en 2021 se aprobó la municipalización de las hamacas y sombrillas, pero nunca llegó a materializarse de forma efectiva por "dificultades materiales, técnicas y organizativas".

El PSOE critica la "prisa"

Por su parte, el portavoz del PSOE, Kevin Paz, afirmó que la gestión directa del servicio es viable y criticó al grupo de gobierno al considerar que "han querido ir deprisa en un tema muy sensible". El edil socialista insistió en que en el expediente "se han obviado elementos esenciales" y añadió que "cuando se anteponen los intereses al rigor administrativo pasan estas cosas". Paz también catalogó la actual memoria como "carne de juicio".

NC-BC propone un modelo mixto

El concejal de NC-BC Samuel Henríquez recordó que el actual contrato lleva 15 años en nulidad y propuso que la mejor opción para el servicio es diseñar un modelo mixto "con los recursos para el Ayuntamiento y la gestión en manos privadas". El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, recalcó que se debe revertir la desmunicipalización "sí o sí", pero no descartó la propuesta de Henríquez.

Modificación de la clasificación del suelo de Salobre Bajo

Por otro lado, salió adelante por unanimidad la aprobación inicial de la modificación menor de PGOU para clasificar Salobre Bajo como suelo rústico de asentamiento rural. La iniciativa afecta a una superficie de 103.941 metros cuadrados, reconoce las 78 viviendas existentes y contempla la construcción de otras 20.

Servicio de Ayuda a Domicilio y catering de escuelas infantiles

El pleno también aprobó por unanimidad los compromisos plurianuales de gastos para el próximo cuatrienio. El Servicio de Ayuda a Domicilio contará con una dotación de 1,35 millones de euros anuales durante cuatro ejercicios, sumando un total de 5,4 millones de euros. Para el servicio de catering de las escuelas infantiles se aprobó una ampliación de crédito a causa de la subida de precio de los menús y se destinarán casi 1,18 millones de euros.