El rincón de David Silva (40 años) que triunfa en Gran Canaria: piscina, relax y un exclusivo beach club frente al mar

Tras una carrera repleta de títulos con la selección española y a nivel de clubes, David Silva continúa muy ligado a Gran Canaria. El futbolista de Arguineguín no solo mantiene un fuerte vínculo con la isla donde nació, sino que también ha decidido invertir en uno de los sectores que más crece en el archipiélago: el ocio y la restauración.

Su proyecto estrella, El Perchel Beach Club, es un espacio situado en la costa de Mogán que se ha convertido en uno de los lugares más exclusivos para disfrutar de una jornada de piscina, gastronomía y relax frente al Atlántico.

Un beach club con piscina infinita y vistas al mar

Ubicado junto a Playa de Arguineguín, El Perchel Beach Club apuesta por un concepto que combina el descanso con una cuidada oferta gastronómica en un entorno privilegiado.

El complejo cuenta con una amplia piscina, camas balinesas, hamacas, zonas chill out y diferentes espacios pensados para disfrutar del buen clima del sur de Gran Canaria durante prácticamente todo el año.

Su diseño moderno, la cercanía al mar y las vistas al Atlántico lo han convertido en uno de los establecimientos más reconocibles de la zona, tanto entre residentes como entre visitantes.

Mucho más que un restaurante

Además de la zona de piscina, el complejo dispone de varios espacios gastronómicos donde la cocina mediterránea y el producto local tienen un papel protagonista. La oferta es amplia y pensada para todos los gustos, con platos que van desde pizzas y hamburguesas hasta ensaladas más elaboradas o propuestas como las croquetas de gamba con mayonesa, uno de los platos más destacados de la carta.

Uno de los grandes atractivos gastronómicos del beach club son también sus arroces y su restaurante de sushi, ambos disponibles bajo reserva previa y ubicados en dos espacios diferenciados dentro del propio complejo, lo que permite disfrutar de experiencias distintas sin salir del recinto.

La propuesta permite disfrutar tanto de una comida frente al mar como de una jornada completa de descanso, con acceso a las diferentes zonas del establecimiento. Además, la entrada incluye el uso del aparcamiento subterráneo, una comodidad especialmente valorada durante el verano, ya que permite dejar el vehículo protegido del sol y mantenerlo mucho más fresco durante toda la estancia.

Precisamente esa combinación de ocio, gastronomía, comodidad y ubicación es uno de los aspectos que más valoran quienes visitan el establecimiento.

La apuesta empresarial de David Silva en Gran Canaria

Aunque David Silva siempre ha mantenido un perfil discreto fuera de los terrenos de juego, en los últimos años ha impulsado diferentes proyectos empresariales vinculados a Canarias.

El Perchel Beach Club representa una de sus inversiones más conocidas y refleja la apuesta del exinternacional por desarrollar iniciativas ligadas al turismo y al ocio en la isla donde comenzó su carrera deportiva.

Tras poner fin a su etapa como futbolista profesional, Silva continúa muy unido a Gran Canaria, donde sigue desarrollando nuevos proyectos personales y empresariales.

Un rincón privilegiado en el sur de la isla

El establecimiento se encuentra en una de las zonas más demandadas del municipio de Mogán, muy cerca de algunos de los principales núcleos turísticos del sur de Gran Canaria.

Una bañista observa la marea en la playa de El Pajar. / Juan Castro

La tranquilidad del entorno, el clima durante todo el año y las vistas al Atlántico convierten este enclave en uno de los lugares elegidos por quienes buscan combinar descanso, gastronomía y mar sin salir de la isla.