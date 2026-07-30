Lo que comenzó como una propuesta diferente dentro del panorama musical canario se ha convertido, en apenas tres ediciones, en uno de los festivales con mayor proyección del Archipiélago.

SANSA XL celebrará el próximo 15 de agosto su tercera edición en el Aeródromo de Maspalomas, y lo hará respaldado por un dato que confi rma el excelente momento que atraviesa el proyecto: cerca del 80 % del aforo ya ha sido vendido cuando todavía restan más de dos semanas para la celebración del evento.

La respuesta del público no solo refleja el interés generado por esta edición, sino también la consolidación de una marca que ha sabido crecer manteniendo una identidad propia y una propuesta diferencial basada en la música electrónica, la producción de gran formato y una experiencia diseñada para ir mucho más allá de un festival convencional.

SANSA XL pisa el acelerador, su tercera edición roza el lleno semanas antes del evento / La Provincia

Desde su nacimiento, SANSA XL ha apostado por artistas de primer nivel dentro de la escena electrónica internacional. En sus anteriores ediciones han pasado por su escenario nombres como Emmanuel Jal, Claudia León, HVMZA o Manu BS, consolidando una línea artística que ha situado al festival dentro del circuito de grandes eventos musicales de Canarias.

Para esta tercera edición, SANSA XL da un nuevo paso adelante con la incorporación del reconocido dúo alemán Andhim, uno de los nombres más destacados del panorama electrónico internacional, acompañado por Yas Cepeda, Lospicy, Bandi2, Dani Aguilar B2B Juanlu, Mike y Tekklas, en un cartel que combina referentes internacionales con algunos de los artistas más destacados de la escena nacional y canaria.

Bajo el lema "Despega con nosotros", el Aeródromo de Maspalomas volverá a convertirse durante una jornada en un espacio donde música, escenografía, tecnología y experiencia convergen para ofrecer un formato que ha logrado diferenciarse dentro de la oferta cultural y de ocio del Archipiélago.

SANSA XL pisa el acelerador, su tercera edición roza el lleno semanas antes del evento / La Provincia

Pero el verdadero crecimiento de SANSA XL no solo se mide por los nombres de su cartel o por la evolución de su producción. También se refleja en una comunidad que ha convertido el festival en una cita marcada en el calendario cada verano. El ritmo de venta de entradas confirma esa fidelidad y hace prever que la organización vuelva a alcanzar el aforo completo, como ya ocurrió en anteriores convocatorias.

Con esta tercera edición, SANSA XL no solo reafirma la evolución experimentada desde su nacimiento, sino que aspira a consolidar definitivamente un proyecto que continúa ganando dimensión, reconocimiento y capacidad de convocatoria, situándose entre las principales referencias del calendario de festivales de Canarias.

El evento, organizado por Grupo Travieso, cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, a través de la marca La Isla de Mi Vida, además del apoyo de diferentes entidades colaboradoras y patrocinadores que hacen posible una nueva edición del festival.