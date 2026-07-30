Santa Lucía reconoce al médico José Sánchez como Hijo Predilecto e Hija Adoptiva a la trabajadora social Hortensia Pérez

El pleno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha aprobado la designación como Hijo Predilecto del municipio al médico de Sardina del Sur José Sánchez Alvarado, mientras que la trabajadora social Hortensia Pérez Cabrera será distinguida como Hija Adoptiva en un acto que se celebrará en el teatro Víctor Jara el viernes 18 de septiembre. En la misma ceremonia serán distinguidos con los Ídolos de Tirajana la asamblea local de Cruz Roja en Santa Lucía de Tirajana (Social); el empresario José Bolaños (Económico); el trabajador municipal Antonio Ramírez (Deportivo); la agrupación folclórica Amor Canario (Identidad); el Taller de Animación municipal y Francisco Alemán (Cultura); Antonia Alí (Solidaridad); y Noelia Vera (Igualdad y Diversidad).

Hortensia Pérez. / La Provincia

El alcalde justificó la propuesta de reconocimiento a José Sánchez Alvarado “porque es un médico que ha dedicado más de cuatro décadas a cuidar de la salud de varias generaciones de vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana, y ha logrado convertirse en una figura profundamente respetada por su cercanía, humanidad y vocación de servicio”. Francisco García defendió reconocer como Hija Adoptiva a Hortensia Pérez Cabrera "por su trabajo durante décadas en los Servicios Sociales de nuestro municipio".

Francisco García también explicó los méritos de los ídolos de Tirajana y destacó el compromiso de Cruz Roja en Santa Lucía. El primer edil señaló que José Bolaños León "es un ejemplo significativo del emprendimiento familiar en Canarias, por su esfuerzo, constancia y capacidad de adaptación”. De Antonio Ramírez Santana dijo que “durante más de cuarenta años desarrolló una intensa labor como empleado público, participando en la organización de buena parte de los programas deportivos”.

José Sanchez. / La Provincia

También valoró el trabajo de difusión de las tradiciones canarias de Amor Canario”. El primer edil señaló que “el Taller de Animación del Ayuntamiento ha logrado en las últimas cuatro décadas convertirse en un referente de participación ciudadana, con el destacado papel de su primer coordinador Paco Alemán”. García justificó el reconocimiento a Antonia Gloria Ali Santana por su compromiso y trabajo con la fundación de la Asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina”. El alcalde destacó que Noelia Vera Rodríguez “constituye un ejemplo de valentía, autenticidad y compromiso con uno mismo, valores que han favorecido una mayor normalización de la diversidad afectivo-sexual”.

Plan de Cooperación

El pleno también aprobó las actuaciones para la anualidad 2027 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA 2024-2027) del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Se destinarán 158.526 euros para el acondicionamiento de una parcela para destinarla a aparcamiento público municipal. Asimismo, para el acondicionamiento de la plaza de San Rafael se destinarán 603.095 euros, y para la mejora de la red de abasto de Pozo Izquierdo se han presupuestado 400.000 euros.

Además, Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC) presentó una moción en apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano ante las consecuencias del reciente terremoto. La moción fue aprobada por unanimidad como declaración institucional con incorporación de texto de otros grupos políticos.

Por su parte, el grupo municipal Vox presentó una moción solicitando la implantación progresiva de zonas de sombra en las áreas de juego y estancia de los parques infantiles de Santa Lucía de Tirajana, que fue rechazada por la mayoría del pleno. A ello sumó una moción en relación con el abandono y deterioro de los solares situados junto al Centro Sanitario ICOT, y garantizar la seguridad y accesibilidad del entorno.

Por su parte, Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC) realizó una propuesta sobre políticas públicas municipales de vivienda en Santa Lucía de Tirajana, que fue respaldada por el resto de grupos, con aportaciones de diferentes concejales, excepto por Vox.

Por último, La Fortaleza presentó una moción para la elaboración de un plan integral de mantenimiento, conservación y mejora de las instalaciones deportivas municipales de Santa Lucía de Tirajana, que no logró el apoyo mayoritario del pleno. La Fortaleza presentó también otra moción para la recuperación y puesta en valor del litoral de Santa Lucía de Tirajana, que salió adelante con el apoyo mayoritario del pleno.