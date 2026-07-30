¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

Este fin de semana está lleno de fiestas y de música con el Tajinaste Fest en Valsequillo y el Cangrejo Fest en Arucas, pero también con pruebas deportivas como la Papa de Oro 2026 en Valleseco, una competición en la que los participantes se embarran para coger el mayor número de kilos de papas. Entre medias, Santa Brígida se va de romería y Mogán cierra sus fiestas del Carmen.

Valsequillo. La Plaza Tifariti acoge mañana el Tajinaste Fest 2026. La programación comenzará a las 19.00 horas con actividades de Tembrujo, que incluirán castillos hinchables, talleres y ludoteca. A las 21.00 horas, Los Kakahuetes pondrán ritmo a la noche con un concierto de pop en español y a las 22.00 horas tendrá lugar el acto de apertura del FestiDrag, con la participación de la comparsa Aragüimé, acompañada por los presentadores Drag Kiowa y Carmelo Torres. Después llega el espectáculo drag con las actuaciones de Drag Hefecto, Drag Ignea, Drag Shiky, Drag Sequins, Drag Eyzet, Drag Vitorchi y Drag Owen. Para cerrar la noche, a las 00.00 horas, el grupo Karma volverá al escenario con un recorrido por los grandes éxitos del pop y rock de los 80, 90 y la actualidad.

Telde. Lomo Magullo celebra hoy a partir de las 20.00 horas el VIII Festival de la A.C. Erasmo Hernández. Ya mañana a las 20.00 horas hay una Noche de Tradiciones con las parrandas Amasijo, El Pajullo y La Polvajera. El domingo a partir de las 12.00 se celebra la traída del agua infantil, una paella popular y la verbena a cargo de Luz de Luna. Por otro lado, la zona comercial abierta de San Gregorio celebra hoy la tercera edición de la propuesta gastronómica de ‘Noches que saben a Telde’, en la plaza de Doña Rafaela. El evento se desarrollará de 19.00 a 00.00 horas, participarán seis bodegas y contará con las actuaciones de Cremita de Coco y Son de la Isla. Además, mañana el barrio del Lomo del Cementerio volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes del rock, el punk, el ska y el metal con la celebración de la quinta edición del Lomo Rock Fest. El evento arrancará a las 19.00 horas en la cancha.

Agaete. Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Las Nieves celebran esta noche en el frontis de la iglesia de La Concepción la lectura del pregón, que correrá a cargo de las bandas del municipio Guayedra y Agaete a las 21.00 horas; después inaugurarán la exposición ‘La Mirada de Fachico 1926-2026’. Ya el sábado, a las 20.30 horas la Plaza de la Constitución acogerá el Festival Nacional de Folklore con el Grupo de Coros y Danzas La Serrana de Piornal (Cáceres) y el Grupo Folklórico Timbayba de Lanzarote. Después a las 23.00 horas llega la verbena amenizada por Estrella Latina y Banda Larga. El domingo, la Plaza de la Constitución acoge a las 10.00 horas la segunda edición de Juegos en Familia, mientras que a las 20.00 horas en el lateral de la Parroquia de la Concepción se celebrará la retreta infantil con zona inclusiva, con la banda Guiniguada. Por último, la Plaza de la Constitución acoge a las 22.00 horas la Noche Joven con los artistas Pixie y Safari, Rodrigo Fénix y Aithamy DJ.

Mogán. Playa de Mogán celebra el espectáculo Va de Médicum hoy a las 20.00 horas en la Plaza Dr. Pedro Betancor León. Después a las 22.00 horas la plaza de Las Gañanías acoge el espectáculo Rayando el sol: tributo a Maná y a las 23.30 la verbena con La Mekánica By Tamarindos y Línea DJ. Ya mañana a las 18.30 horas, bajada de la rama con la Charanga La Aldea. A las 22.00 horas, la plaza Dr. Pedro Betancor León acoge la verbena del mayor con el grupo Luz de Luna mientras que a las 23.00, Las Gañanías trae la verbena con la orquesta Furia Joven, Universpro DJ y Las Ladys del Swing. A medianoche, fuegos artificiales en la playa. El domingo a las 10.00 horas arranca la eucaristía y la procesión marítima hasta Arguineguín y a las 19.00 horas verbena de fin de fiestas con D’Music.

Valleseco. El barrio de Madrelagua celebra el domingo la feria de ganado, dentro de las Fiestas de Los Paperos. A partir de las 10.00 horas, el recinto habilitado junto a la plaza acogerá una exposición de ejemplares de ganado vacuno, caprino, ovino, equino, asnal y mular. Además, el barrio celebra a partir de las 17.30 horas en la pista americana instalada en los terrenos anexos a la plaza la prueba lúdico-deportiva Papa de Oro 2026, una competición de obstáculos que propone superar un recorrido entre barro, tierra y pruebas de habilidad para conseguir recoger el mayor peso posible de papas en un tiempo establecido.

Arucas. La playa de El Puertillo y la avenida de Los Charcones acogen este sábado y domingo el Cangrejo Fest. El sábado el programa arranca de 11.00 a 14.00 horas con talleres infantiles y diversas actividades de ocio. Mientras, a las 13.00 horas tendrá lugar una exhibición de baile y animación. Además, a partir de las 16.00 horas y en el escenario de la playa, será el momento de la escuela de baile Dame Ritmo, que impartirá una masterclass a todos los participantes. El día finaliza con los conciertos, también en la playa de El Puertillo, de Cremita de Coco, la Orquesta Dinacord y Nia Correia. Ya el domingo se repetirán de 11.00 a 14.00 horas los talleres infantiles en la avenida, con otra segunda entrega de baile y animación a las 13.00 horas. A ello se suma el concierto a partir de las 12.00 horas de Rayando El Sol, que ofrecerá un tributo a Maná .

Santa Brígida. La villa trae a las 21.30 un cine de verano con la película Lilo & Stitch. A las 20.00 horas el centro cultural acoge el XXV Memorial Juan López, con la participación de distintos grupos de la Isla. Ya el sábado, a las 12.00 horas el tradicional repique de campanas. A las 19.00 será la romería ofrenda con la participación de las agrupaciones folclóricas y las carretas de los barrios y colectivos del municipio y a las 22.30 la verbena del Romero y la Romera, amenizada por la orquesta Star Music y los DJ Airán Vega y Juanjo de Pronova. El domingo a las 11.00 horas arranca la misa y después procesión acompañada por la Banda de Música de Santa Brígida.

Firgas. Mañana a las 11.00, el Recinto Eresmascrema será testigo de la fiesta de la espuma y los castillos hinchables. A esta misma hora, en la Plaza de San Roque se celebrará el XIX Torneo de Dominó San Roque. Sin embargo, el momento más emblemático de sus fiestas llegará a las 20.00 cuando tendrá lugar la tradicional Traída del Palo desde las Canales hasta la Plaza de San Roque. Además, estará acompañado por Banda Isleña y por Banda Aborigen. La música seguirá durante toda la noche al son de DJ JJ García y Zegar DJ hasta las 24.00 en el aparcamiento municipal. El domingo, ¡Camarero! ¡Una de cantautores! Asistir a este concierto de La Coral solo tiene un requisito: llevar el móvil, porque lo van a necesitar.

Santa María de Guía. Las Fiestas de la Virgen arrancan hoy con el pregón a cargo de Sergio Aguiar Castellano y Javier Estévez. El sábado, la Plaza Grande acogerá el Festival Kanarii, con las actuaciones de Kanarii, Cuarteto Vocal Vidas y Nuevos Aires. El domingo, el Teatro Hespérides recibirá a los grupos participantes en el Festival Nacional de Folklore. Tras el izado de banderas, los grupos actuarán a las 13.00 horas en la Plaza Grande, donde también habrá una degustación de productos típicos. Ese mismo día, Feria de Ganado desde las 10.00 horas en la explanada del pabellón municipal. La jornada continuará a partir de las 18.00 horas con el Tardeo en Guía, que reunirá a Los 600, Maldita EGB y Cuenta Atrás.

Noticias relacionadas

Agüimes. Mañana arranca ‘Un verano al aire libre’, con la actuación del payaso Totó a las 12.00. Por la tarde, a las 16.30, tendrá lugar una sesión de Bailarinaga con talleres de bachata y salsa frente al mar. Para finalizar la jornada, el músico y productor cubano Yet Garbey ofrecerá a las 19.30 un concierto. El domingo el Soco Negro acogerá, a las 10.00, actividades acuáticas. A las 16.00, también en el Soco Negro, llegará la actuación del saxofonista Fran Suárez y, una hora más tarde, a las 17.00, será el turno del cantautor agüimense Rodian.