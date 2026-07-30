"Conseguir un taxi en Telde es un auténtico calvario": Taxistas de Telde reclaman nuevas licencias para reforzar el servicio

"Conseguir un taxi en Telde se ha convertido en un auténtico calvario", admite Eladio Reina, presidente del Sindicato de Taxistas Asalariados, quien asegura que las licencias vigentes son insuficientes para responder al aumento de la demanda de transporte en el municipio. Reina advierte, además, de que la situación empeorará en cuanto arranque la temporada alta de turismo.

El presidente del sindicato recuerda que, años atrás, el Ayuntamiento concedía entre 25 y 36 nuevas licencias cada cinco años. Sin embargo, desde 2009 no se ha creado ninguna. Actualmente, hay 233 licencias, de las cuales la mitad están destinadas al aeropuerto. Desde entonces ha crecido la población y el turismo, por lo que "nos vemos que no podemos cubrir ni el aeropuerto ni Telde", confiesa Reina.

A diario los taxistas se encuentran con clientes molestos porque no llegan a tiempo a sus destinos, algunos tan urgentes como el aeropuerto o los centros de especialidades médicas. Ante la mala atención recibida, los usuarios culpan a la centralita, la cual busca automáticamente el coche más cercano disponible pero, al no haberlo, el servicio queda pendiente sin resolver. Así, "el mismo cliente puede llegar a llamar hasta cuatro veces y la centralita no le encuentra un coche", describe Reina.

Turnos sin resultados

El sindicato lleva ya varios años trasladando esta situación al consistorio. Como solución, el Ayuntamiento diseñó unos turnos de trabajo que el propio Reina califica de "dudosos" y con los que se prometió mejorar el servicio. Pero ha ocurrido todo lo contrario, asegura el presidente del sindicato. "De hecho, lo único que han conseguido es que haya más crispación entre los taxistas y con los políticos", explica.

En cada turno hay diez taxis prestando servicio, excepto en los nocturnos. Sin embargo, este plan no responde a las particularidades de una profesión tan "delicada" como el transporte de pasajeros, ya que en las horas de poco trabajo hay tantos taxistas que "pierden el tiempo" sin apenas clientes, mientras que en los tramos de mayor demanda no hay coches suficientes, explica el dirigente de la asociación.

Desde el sindicato insisten en que la solución es crear nuevas licencias para atender el aumento de la demanda de transporte y reclaman que se lleve a cabo un estudio socioeconómico "serio", con una consultora especializada en movilidad y transporte que esté basado en datos objetivos y contrastados para que se solucione "la falta de taxis que tenemos en Telde".