La vía hacia la playa de Veneguera vuelve a estar accesible tras la reparación de los daños causados por la borrasca Therese

La carretera de acceso a la playa de Veneguera, entre el núcleo de Casas de Veneguera y la GC-200, ha reabierto este jueves al tráfico tras concluir los trabajos para reparar los daños provocados por las intensas lluvias asociadas a la borrasca Therese. El acceso quedó restablecido a partir de las 12.30 horas, lo que permite nuevamente la llegada de residentes y visitantes a este enclave del suroeste de Gran Canaria.

La reapertura se produjo después de la visita del consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, acompañado por técnicos del Consejo Insular de Aguas, quienes supervisaron el estado de la vía una vez finalizadas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad.

García Brink señaló que los trabajos ejecutados han permitido recuperar la circulación con garantías en una carretera que había sufrido importantes desperfectos como consecuencia del temporal registrado en la isla.

Espacio protegido

Junto a la reapertura de la vía, el Cabildo de Gran Canaria recordó que mantendrá la vigilancia sobre las actividades que se desarrollen en el barranco de Veneguera con el objetivo de preservar este espacio natural.

La institución insular subrayó que el único uso permitido del suelo en este ámbito es el desarrollo agrícola, al tratarse de un territorio integrado en el Parque Rural del Nublo. Además, recordó que este espacio forma parte de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, una figura de protección internacional que refuerza la conservación de sus valores naturales y paisajísticos.

El Cabildo insiste en que el control de los usos del barranco busca compatibilizar la recuperación de la normalidad tras los efectos de la borrasca con la protección de uno de los enclaves ambientales más singulares del oeste de la isla. La reapertura de la carretera devuelve la conexión terrestre con la playa de Veneguera, aunque la institución mantiene el seguimiento de la zona para garantizar tanto la seguridad de los usuarios como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.