Arucas confía en la inversión de 517.000 euros para mejorar la atención en su principal centro de salud

Era una de las grandes reivindicaciones actuales de Arucas. El alcalde, Juan Jesús Facundo, confía ahora en que la inversión de 517.000 euros en la reforma del centro de salud del casco anunciado por el Gobierno de Canarias permita solucionar la deficiencia atención a los pacientes y mejorar las condiciones laborales del personal. El alcalde lamentó, en cambio, durante el pleno de la Corporación que el Servicio Canario de la Salud tenga que recurrir a un motor para garantizar el suministro eléctrico en el ambulatorio del barrio de Cardones, pese a las recientes obras.

Juan Jesús Facundo agradeció durante la sesión el anuncio de la consejería de Sanidad, después de mucho tiempo reclamando que se ejecutara el dinero que estaba previsto para el principal centro sanitario del municipio, alertando de la saturación y los servicios precarios que tiene la plantilla. En este sentido, el Gobierno anunció est jueves el comienzo de las obras de ampliación y reforma del servicio de urgencias del centro de salud de Arucas, que asiste a 35.491 personas, de las que 4.035 son menores de edad. La actuación supondrá la reforma integral del servicio y la ampliación del espacio actual.

En el aparcamiento

La obra de ampliación del servicio de urgencias se efectuará en la zona donde actualmente estacionan las ambulancias y supondrá, además, que otros 278 metros cuadrados del edificio que alberga este centro sanitario de Atención Primaria se verán reformados.

Tras las actuaciones de ampliación, el servicio de urgencias del centro de salud de de la localidad contará con cuatro consultas para medicina y enfermería, sala de observación, área de reanimación cardiopulmonar, zona de admisión, baños, office, sala de descanso para profesionales y almacén, según Sanidad.

La obra tiene una duración de 12 meses y, dado que se va a ejecutar con el centro en funcionamiento, se prevé el traslado paulatino de consultas y otros servicios a espacios disponibles, lo que conllevará, además, el traslado de equipamiento y mobiliario, a medida que las actuaciones vayan avanzando.

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Mientras, Juan Jesús Facundo denunció en cambio que en el centro de salud de Cardones han tenido que recurrir a un motor para dar una mayor potencia eléctrica, pese a la obra de reforma realizada hace poco tiempo.