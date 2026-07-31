Canarias se prepara para un fin de semana de hasta 40 grados y calima, con alerta naranja en Gran Canaria

El archipiélago canario afronta un fin de semana de calor intenso tras superar, durante dos días consecutivos, temperaturas por encima de los 40 grados y con la isla de Gran Canaria marcando los valores máximos en los municipios de La Aldea -el jueves-, y San Bartolomé de Tirajana, este viernes.

A ello se suman decenas de estaciones meteorológicas repartidas por toda la Comunidad que han registrado valores superiores a los 25 grados durante la madrugada, todo ello como resultado de la intrusión de una masa de aire cálido y seco procedente del continente africano.

Las islas orientales, coronadas por una densa capa de calima en niveles altos, se llevan la peor parte de este episodio, especialmente Gran Canaria con toda su mitad sur, así como el este y el oeste, superando la barrera de los 37 grados a partir de los 400 metros de altitud.

Gran Canaria en naranja

Por todo ello se mantienen activas las medidas de protección excepcionales. Así, el Gobierno de Canarias prolonga la alerta por temperaturas máximas, mientras que la Dirección General de Emergencias mantiene vigente la alerta por riesgo de incendios forestales (INFOCA) en Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Además, la AEMET mantiene activado el aviso naranja en las cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria, y el aviso amarillo en Fuerteventura, La Gomera y amplias zonas de Tenerife, donde los valores rozan los 34 grados.

La predicción para este sábado vuelve a repetir unos valores que superarán los 37 grados centígrados, con un predominio de cielos poco nubosos, salvo intervalos en zonas bajas del norte o costas durante la madrugada y primeras horas. Será otro día con calima en altura, que afectará especialmente a medianías y cumbres de las islas montañosas, y con un viento de componente norte entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas, sin descartar rachas muy fuertes en estas zonas.

Para el domingo, Gran Canaria repetirá su cuarta jornada consecutiva en aviso naranja, cuando se espera un ascenso de las temperaturas en general, más acusados en las zonas bajas de las islas de mayor relieve. La vertiente norte hasta el momento ha disfrutado de un tiempo mucho más benévolo hasta ahora, con temperaturas entre los 23 y los 27 grados en el caso de una capital grancanaria que, este domingo, ya podría llegar o superar los 30 grados.

Reforzar la prevención

En este contexto meteorológico que se suma a los recientes incendios de récord en la península, el Gobierno de Canarias se ha adherido a la declaración conjunta suscrita por varias comunidades autónomas en la que se reclama al Gobierno de España la apertura de una negociación real para alcanzar un Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturales. El documento defiende la necesidad de afrontar los efectos del cambio climático con una apuesta decidida por la adaptación, la prevención, la gestión forestal, la protección civil, la planificación hidráulica y una verdadera cogobernanza entre administraciones.