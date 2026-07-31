Crisis política en San Mateo: la alcaldesa destituye al concejal de Hacienda, José Déniz (PSOE), por "sus egos"

Crisis política en San Mateo. La alcaldesa, Davinia Falcón (Avesan), destituye al primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Hacienda, José Déniz (PSOE), por "falta de confianza" y "sus egos", en una decisión histórica, porque es la segunda vez que es expulsado en el mismo mandato por socios de gobierno distintos.

La aventura política en el ayuntamiento duró dos años. Después de meses de tensión interna, el pacto ha saltado por los aires tras el pleno celebrado este jueves. Según reconoce la alcaldesa, a la sesión se llevaba el pago de los servicios jurídicos del exalcalde, Antonio Ortega, por un procedimiento de 2021 durante su gestión.

El asunto contó con el voto favorable en la comisión previa, pero cambió de postura en el Pleno, sin previo aviso, pese a los informes favorables.

"Un caso más de deslealtad", según la alcaldesa

Davinia Falcón entiende que es un caso más de deslealtad, que se suma a otras discrepancias. Avesan señala que la decisión se limita a Déniz y que ha propuesto la continuidad a su compañera Auxiliadora Ojeda. En caso contrario, el gobierno de San Mateo quedaría en minoría.

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