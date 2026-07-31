Cuatro puntos del litoral canario reciben “bandera negra” este verano

Cuatro enclaves del litoral de Canarias han sido marcados este verano con una “bandera negra” por Ecologistas en Acción. El colectivo incluye en su informe de 2026 a Las Teresitas, Cuna del Alma, la costa de Telde y la actividad de cruceros en Arrecife entre los casos más graves de contaminación o mala gestión ambiental de las Islas.

El documento reparte dos distintivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y otros dos en Las Palmas. Las denuncias abarcan desde vertidos y deficiencias de saneamiento hasta presión urbanística, acuicultura intensiva y turismo masivo.

Las Teresitas, señalada por contaminación y deterioro

La bandera negra por contaminación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife recae sobre Las Teresitas y su entorno.

Ecologistas en Acción denuncia lo que considera un deterioro prolongado de esta zona de la capital tinerfeña. Entre los problemas citados figuran los vertidos incontrolados, las carencias en saneamiento e iluminación, la ocupación de espacios públicos y las dificultades de accesibilidad y seguridad.

El informe también pone el foco en la pérdida de valor del patrimonio natural y cultural de San Andrés y Las Teresitas.

El colectivo reclama controlar los vertidos fecales, mejorar las infraestructuras, recuperar los espacios públicos y restaurar los elementos históricos y ambientales del entorno.

Cuna del Alma suma su tercera bandera negra consecutiva

El proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, vuelve a recibir una bandera negra por mala gestión. Es el tercer año consecutivo en el que aparece señalado.

Según la organización, el proyecto contempla villas y establecimientos hoteleros de lujo en primera línea de costa y ha seguido avanzando pese a distintas paralizaciones cautelares.

Ecologistas en Acción sostiene que la actuación carece de evaluación de impacto ambiental y denuncia posibles daños sobre especies protegidas, patrimonio arqueológico y espacios vinculados a la Red Natura 2000.

El colectivo recuerda que más de 50.000 personas han firmado contra el proyecto y pide detener las obras, restaurar la zona y dedicar el espacio a la conservación y la investigación ambiental.

La costa de Telde, bajo el foco por las jaulas marinas

En la provincia de Las Palmas, la bandera negra por contaminación corresponde a la costa de Telde.

El informe relaciona esta distinción con los episodios de contaminación atribuidos a las instalaciones de acuicultura en mar abierto. Ecologistas en Acción recuerda que durante el otoño de 2025 se registraron mortandades masivas de lubinas que obligaron a cerrar temporalmente playas como Melenara, Salinetas y Ojos de Garza.

La organización considera que estos episodios reflejan un problema estructural ligado al modelo de acuicultura intensiva.

También sostiene que la actividad afecta a la calidad del agua y a los ecosistemas marinos, y critica la respuesta de las empresas responsables y de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias.

Entre sus propuestas figuran la retirada de las jaulas marinas y la realización de una investigación independiente sobre su impacto ambiental.

Los cruceros de Arrecife, señalados por la presión turística

La cuarta bandera negra recae sobre la actividad de cruceros en Arrecife, Lanzarote, dentro de la categoría de mala gestión ambiental.

El informe advierte del aumento previsto de cruceristas, desde unos 150.000 en 2021 hasta alrededor de 700.000 en 2026.

Ecologistas en Acción vincula este crecimiento con más emisiones, ruido, problemas de movilidad, saturación urbana y una mayor presión sobre espacios naturales como Timanfaya.

El colectivo responsabiliza a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias de mantener una política de expansión continua del tráfico de cruceros.

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También cuestiona el retorno económico local de este modelo y propone limitar las escalas, electrificar los puertos, implantar tasas ambientales y reducir la presión turística sobre el territorio.