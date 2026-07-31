Todo por una foto: desafían el peligro en la costa de Gran Canaria

La muerte de Fabiola Mbulito, la niña de 12 años cuyo cuerpo fue localizado a 200 metros de la costa tras ser arrastrada por el mar en La Laja, dejó una advertencia dolorosa este verano en Gran Canaria. Sin embargo, las conductas de alto riesgo continúan repitiéndose en distintos puntos del litoral.

En la costa de Telde, varias personas han sido vistas ignorando advertencias para acercarse a zonas peligrosas y conseguir una fotografía. Al mismo tiempo, un ciudadano denuncia que menores se lanzan al mar desde acantilados de entre 12 y 15 metros en el tramo que une La Puntilla con El Confital, en Las Palmas de Gran Canaria.

Una foto, un vídeo o un puñado de “me gusta” pueden convertirse así en el principio de una tragedia.

Ignoran las advertencias para conseguir una fotografía

En el litoral de Telde, algunos usuarios acceden a espacios señalados como peligrosos o desoyen las recomendaciones para obtener una imagen junto al mar.

La búsqueda de una fotografía impactante puede hacer que se subestimen el oleaje, las corrientes, el estado de las rocas o la dificultad para abandonar el agua.

El peligro aumenta cuando la escena se graba para compartirla después en redes sociales. Lo que parece una estampa espectacular puede terminar en una caída, un golpe contra las rocas o un arrastre por una ola.

No consta que las personas observadas sufrieran daños, pero su comportamiento ha vuelto a generar preocupación por la facilidad con la que algunos bañistas cruzan los límites de seguridad.

Menores saltan desde riscos de hasta 15 metros

La alarma también se ha trasladado al paseo entre La Puntilla y El Confital. Un ciudadano asegura haber visto a varios menores lanzándose al agua desde un risco de entre 12 y 15 metros de altura. Según su relato, el punto presenta salientes rocosos en los bordes y piedras que sobresalen cerca de la zona de caída.

Un pequeño error en el impulso, una mala entrada al agua o una corriente inesperada pueden provocar un impacto contra la pared del acantilado o contra las rocas.

El testigo decidió advertir a los jóvenes de las posibles consecuencias. Un salto de esas características puede causar traumatismos graves, lesiones medulares o un ahogamiento.

La tragedia de La Laja sigue muy reciente

Fabiola Mbulito desapareció en el mar después de que ella y otro menor se vieran en apuros en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

Los socorristas consiguieron rescatar con vida al niño de 11 años, que fue trasladado al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias con síntomas leves de ahogamiento.

La Provincia

Los buzos del GEAS de la Guardia Civil localizaron posteriormente el cuerpo sin vida de la niña a unos 200 metros de la costa y a seis metros de profundidad, cerca de las piscinas naturales.

El caso mostró de la forma más dura posible la rapidez con la que una jornada junto al mar puede convertirse en una emergencia mortal.

Reclaman más vigilancia y carteles de peligro

El denunciante también pone el foco en la falta de medidas preventivas en el tramo entre La Puntilla y El Confital.

Asegura que no observó presencia policial ni de otros servicios de vigilancia en el momento de los hechos. También echó en falta señalización específica que alertara del peligro o prohibiera expresamente los saltos.

Los carteles no eliminan por sí solos las conductas temerarias, pero pueden servir como una advertencia clara, especialmente cuando quienes se exponen son menores.