La Fundación Gran Canaria Accesible invertirá 188.000 euros en dos nuevos vehículos adaptados para renovar su flota

La Fundación Gran Canaria Accesible ha dado un paso más en la mejora del transporte adaptado para personas con discapacidad en la isla con la licitación de dos nuevos vehículos adaptados, una inversión de 188.000 euros destinada a iniciar la renovación de una flota compuesta actualmente por diez unidades. El anuncio se dio a conocer durante la reunión ordinaria del Patronato de la entidad, celebrada en su sede de Lomo Apolinario, donde también se hizo balance de la actividad desarrollada durante el último ejercicio.

El presidente de la Fundación y consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, junto al gerente, Juan Francisco Trujillo, explicaron que esta actuación forma parte de la estrategia para mantener un servicio esencial que actualmente presta atención a 1.152 personas con discapacidad en la isla.

Dos vehículos adaptados con mayor versatilidad

Los nuevos vehículos que saldrán a concurso incorporarán un diseño interior flexible para adaptarse a distintos perfiles de usuarios. Cada unidad dispondrá de nueve plazas y contará con espacio homologado para transportar hasta cuatro personas en silla de ruedas de forma simultánea.

Esta configuración permitirá atender desplazamientos de personas con movilidad reducida, usuarios autónomos y personas que necesiten viajar acompañadas, facilitando una mayor capacidad de adaptación a las necesidades del servicio.

El año cerró con más de 16.100 servicios para 1.152 usuarios

La renovación de la flota forma parte de un proceso de modernización que busca mantener la calidad del transporte adaptado que presta la Fundación durante todo el año.

Más de 16.000 servicios prestados en un año

El transporte adaptado de la Fundación permanece operativo los 365 días del año y cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria, lo que permite que el servicio sea gratuito para sus usuarios.

Durante el último ejercicio se realizaron 16.119 servicios, dando cobertura a 1.152 personas con discapacidad. Además de los vehículos propios, la Fundación colabora con taxis y otros operadores para ampliar la cobertura y garantizar la movilidad de los usuarios en distintos puntos de la isla.

Este servicio facilita el acceso a centros educativos, sanitarios, laborales y de ocio, favoreciendo la participación social y la autonomía personal de las personas con discapacidad.

De una fundación centrada en el transporte a un modelo más amplio de atención

Uno de los cambios más relevantes aprobados durante el último año ha sido la transformación institucional de la entidad.

Tras modificar sus estatutos, la organización ha pasado de denominarse Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Adaptado a Fundación Canaria de Atención a las Personas con Discapacidad (Fundación Gran Canaria Accesible).

Este cambio amplía sus objetivos más allá del transporte adaptado. A partir de ahora, la Fundación también impulsará actuaciones relacionadas con la autonomía personal, la inserción sociolaboral, la accesibilidad universal y el desarrollo de políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad y sus familias.

Con esta evolución, la entidad pretende consolidarse como un referente insular en materia de inclusión y accesibilidad.

Modernización de las instalaciones y mejora de los servicios

Durante la reunión del Patronato también se informó de las actuaciones desarrolladas para modernizar la sede de la Fundación.

Entre ellas figuran las obras de mejora de las instalaciones, la incorporación de señalética accesible y la actualización de la infraestructura tecnológica mediante la renovación de la página web, la sede electrónica, el portal de transparencia y la plataforma ISODIS, orientada a favorecer la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

La Fundación amplía sus atribuciones y se consolida como un referente insular en inclusión social y accesibilidad

En materia de recursos humanos, la entidad ha impulsado procesos de selección para cubrir vacantes y crear bolsas de empleo, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios.

Asimismo, se han acondicionado las zonas de descanso del personal y se han aprobado un Plan de Igualdad, protocolos de desconexión digital, medidas frente al acoso laboral, acciones de formación continua y actuaciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Balance económico y contratación

El gerente de la Fundación, Juan Francisco Trujillo, explicó que el presupuesto correspondiente a 2025 ascendió a 1.228.811 euros, de los que se ejecutaron 1.014.728 euros, lo que representa una ejecución presupuestaria del 83 %.

Durante ese periodo también se actualizaron 25 contratos, con un importe conjunto de 274.270 euros.

Entre ellos destaca un contrato reservado a un Centro Especial de Empleo para los trabajos de limpieza y mantenimiento de los vehículos y de la sede de la Fundación. Este tipo de centros se caracteriza por contar con una plantilla formada mayoritariamente por personas con discapacidad, favoreciendo así su integración laboral.