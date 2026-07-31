Gran Canaria registra las temperaturas más altas de toda España durante la madrugada por la ola de calor: las zonas afectadas y alertas para este viernes

El mes de julio se despide con un episodio de calor intenso que sitúa a Gran Canaria como el territorio con las temperaturas más elevadas de España durante la madrugada de este viernes, 31 de julio.

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reflejan que la isla concentró seis de las diez temperaturas más altas del país durante las primeras horas del día, en un contexto marcado por la ola de calor que afecta a buena parte del territorio nacional.

Según los datos recopilados por la AEMET hasta las 7.30 horas de hoy, la estación de Suerte Alta, en el municipio de Agaete, alcanzó los 34,7 grados centígrados a las 5:20 horas, convirtiéndose en el valor más alto registrado en España durante esa franja horaria.

Gran Canaria concentra los registros más elevados del país

Tras el dato de Agaete, otros puntos de Gran Canaria también registraron temperaturas nocturnas excepcionalmente altas. En Lomo Pedro Alfonso, dentro del municipio de San Bartolomé de Tirajana, el termómetro marcó 34,2 ºC a medianoche, mientras que en Agüimes se alcanzaron 33,5 ºC también a las 00:00 horas.

A estos registros se sumó Tejeda, donde la estación meteorológica anotó 33,3 ºC a las 4:50 horas, consolidando a la isla como la zona más cálida del país durante la madrugada.

La siguiente temperatura más alta registrada en España correspondió a Madrid Aeropuerto, con 32,5 ºC a las 00:00 horas, el valor más elevado de la España peninsular en ese momento.

Temperaturas máximas registradas en España en la madrugada del viernes 31 de julio de 2026 con Gran Canaria a la cabeza / Aemet

El listado nacional de temperaturas más altas en Canarias se completa con otras dos estaciones situadas en el sur de Gran Canaria. Las Tirajanas alcanzó 32,4 ºC a las 00:10 horas y Cuevas del Pinar registró 32 ºC a medianoche, ambas ubicadas en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Gran Canaria, única isla con aviso naranja por altas temperaturas

La situación meteorológica mantiene a Gran Canaria como la única isla del archipiélago con aviso naranja (peligro importante) activado desde ayer por la AEMET debido a las altas temperaturas.

La previsión para este viernes apunta a temperaturas máximas de hasta 37 grados, especialmente en las medianías del sureste y del oeste de la isla, donde incluso no se descarta que de forma puntual puedan alcanzarse los 39 grados. Además, la AEMET advierte de la probabilidad de que continúen registrándose temperaturas nocturnas significativamente elevadas, un fenómeno conocido como noches tropicales o incluso ecuatoriales, que dificulta el descenso térmico durante la noche.

En el resto de Canarias permanece vigente el aviso amarillo por calor. Esta situación afecta a Tenerife, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, donde las temperaturas máximas previstas oscilarán entre los 34 y los 35 grados.

El Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas

Además de los avisos emitidos por la AEMET, el Gobierno de Canarias mantiene declarada la alerta por temperaturas máximas en todo el archipiélago ante la persistencia del episodio de calor.

A esta medida se suma la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria, así como en las islas occidentales de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, debido a la combinación de altas temperaturas y condiciones meteorológicas favorables para la propagación del fuego.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución durante los periodos de mayor calor, mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.

Predicción del tiempo para este viernes, 31 de julio, en Canarias

El calor seguirá siendo el protagonista este viernes, 31 de julio, en Canarias. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a una jornada marcada por las altas temperaturas, la presencia de calima en altura y cielos mayoritariamente despejados en todo el archipiélago.

Los valores más elevados volverán a registrarse en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar o superar los 37 grados en las cumbres y en las vertientes orientadas al sur. Además, en numerosas zonas de medianías y cumbres de las islas se espera que las temperaturas se sitúen entre 30 y 32 grados, especialmente en las áreas orientadas al sur y al oeste.

Gran Canaria será la isla con las temperaturas más altas

Según la previsión meteorológica, el episodio de calor afectará con mayor intensidad a Gran Canaria. En las cumbres y en las vertientes del sur se podrán superar los 37 ºC, mientras que las temperaturas mínimas también permanecerán elevadas, favoreciendo una noche especialmente cálida.

En el resto del archipiélago también se esperan registros destacados. La AEMET prevé 34 o 35 grados en las medianías del oeste, sur y este de Tenerife, así como en las cumbres y vertiente sur de La Gomera y El Hierro, en las zonas altas de La Palma y en el interior y sureste de Fuerteventura.

Asimismo, el interior y el sur de Lanzarote registrarán temperaturas elevadas durante la jornada.

Cielos despejados y presencia de calima

La previsión indica que predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes altas. También podrán aparecer nubes bajas durante las primeras y últimas horas del día en los litorales del norte de las islas de mayor relieve.

Otro de los fenómenos previstos es la calima en altura, que podrá ser más significativa en las medianías y cumbres de las islas montañosas, reduciendo la visibilidad y aumentando la sensación de calor.

Viento moderado con posibles rachas fuertes

El viento soplará de componente nordeste con intensidad moderada, aunque en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas podrán registrarse intervalos de fuerte. Además, la AEMET no descarta rachas ocasionalmente muy fuertes durante la madrugada en esas zonas más expuestas.

Ante este episodio de altas temperaturas, las autoridades recomiendan mantener una buena hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y protección civil.

Habrá ampliación.