Dónde conseguir gratis en Gran Canaria las gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

La cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo miércoles 12 de agosto, Canarias podrá contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. El eclipse será total en una amplia franja de la Península, pero desde las Islas se observará de forma parcial, con alrededor del 70% del disco solar cubierto por la Luna.

En Las Palmas de Gran Canaria, el eclipse comenzará alrededor de las 18.58 horas, alcanzará su punto máximo a las 19.53 horas y concluirá cerca de las 20.45 horas, coincidiendo prácticamente con la puesta de Sol. En el momento de mayor ocultación, la Luna cubrirá cerca del 69,7% de la superficie visible del astro.

Para contemplarlo será imprescindible utilizar gafas diseñadas específicamente para la observación solar. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no ofrecen protección suficiente y mirar directamente al Sol puede provocar lesiones irreversibles en la retina.

Gafas gratuitas en los puestos de la ONCE

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Grupo Social ONCE han puesto en marcha la campaña Una vista única. Cuídala, mediante la que repartirán dos millones de gafas homologadas en toda España.

Eugenia Fátima Santana Felipe, vendedora de la ONCE en Vecindario, en Gran Canaria. / ONCE

Un total de 1,7 millones de unidades se distribuirá a través de la ONCE, mientras que las 300.000 restantes llegarán a centros de investigación, museos de ciencia, universidades y otras instituciones públicas vinculadas a la divulgación científica.

En Gran Canaria podrán solicitarse gratuitamente a los vendedores de la ONCE. Estarán disponibles tanto en los quioscos como en los lugares en los que habitualmente se instalan los agentes vendedores, especialmente a partir de la semana que comienza el lunes 3 de agosto y hasta que se agoten las existencias.

La organización no ha publicado una relación cerrada de quioscos participantes, ya que el reparto alcanzará a todos los puntos que cuenten con un vendedor o vendedora. La disponibilidad, no obstante, dependerá del número de unidades recibidas por cada agente.

Dónde comprarlas en Gran Canaria

Quienes prefieran asegurarse las gafas antes del reparto gratuito también pueden adquirirlas en varias ópticas de la Isla. La red Claravisión Canarias comercializa protectores para eclipses desde tres euros y cuenta con establecimientos en la calle Viera y Clavijo, en Las Palmas de Gran Canaria; el paseo Poeta Pedro Lezcano, en Arucas; y la Bajada de las Guayarminas, en Gáldar.

También se pueden encontrar en establecimientos de Alain Afflelou. La compañía entrega unas gafas homologadas con cada compra, dentro de una promoción limitada a una unidad por cliente y sujeta a disponibilidad. La cadena dispone, entre otros puntos, de una óptica en el centro comercial La Ballena.

Otra posibilidad es recurrir a tiendas en línea. MediaMarkt dispone de una sección específica con distintos modelos certificados y entrega prevista antes del eclipse, mientras que comercios especializados en material para astronomía venden unidades desde unos 3,49 euros y realizan envíos a Canarias, aunque los plazos y los posibles gastos adicionales deben comprobarse antes de completar la compra.

Ante el aumento de la demanda, lo recomendable es comprobar previamente el stock del establecimiento o el plazo real de entrega, especialmente en los pedidos realizados desde las Islas.

Cómo saber si las gafas son seguras

No basta con que el producto se anuncie como unas simples gafas para eclipses. En la montura o en el embalaje debe aparecer claramente la certificación ISO 12312-2, que regula los filtros destinados a la observación directa del Sol, además del correspondiente marcado CE.

Antes de colocárselas también hay que comprobar que los filtros no presenten arañazos, agujeros, roturas o deformaciones. Las gafas deben ponerse antes de levantar la vista hacia el Sol y retirarse únicamente después de volver a mirar hacia otro lugar.

Los especialistas aconsejan realizar observaciones breves, de apenas unos segundos, y descansar la vista entre ellas. No se recomienda mantener la mirada fija durante periodos continuados de dos o tres minutos, incluso cuando se utilice una protección homologada.

Tampoco sirven las radiografías, los cristales ahumados, los negativos fotográficos, los discos compactos ni las gafas de sol superpuestas. Las cámaras, los prismáticos y los telescopios requieren, además, filtros solares profesionales colocados en la parte frontal del objetivo. Mirar a través de estos dispositivos únicamente con las gafas de eclipse puede concentrar la radiación y dañar tanto los filtros como los ojos.

Como el eclipse se producirá al atardecer y con el Sol muy bajo, será necesario buscar un lugar con una vista completamente despejada hacia el oeste o el noroeste. Desde Gran Canaria no habrá ningún momento de totalidad, por lo que las gafas deberán utilizarse durante toda la observación