El personal de los hogares de menores de Gran Canaria denuncia categorías obsoletas y centros deteriorados

El personal de los hogares de protección de menores del Cabildo de Gran Canaria se manifestó este viernes ante la sede de la institución insular para reclamar la mejora de sus condiciones laborales y de los centros donde se atiende de forma permanente a menores bajo tutela.

Los trabajadores de estos hogares aseguran que prestan un servicio esencial para la protección de la infancia con un acuerdo laboral que no se ha adaptado a los cambios normativos, al aumento de las necesidades de los menores ni a la evolución de las responsabilidades profesionales.

Categorías profesionales sin actualizar

Uno de los principales motivos de la protesta en la que participaron decenas de empleados es la vigencia de categorías profesionales que el personal considera obsoletas. Entre ellas mencionan las de celador y cuidador, para las que se exigen actualmente un certificado de escolaridad y el título de Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, lo que no se corresponde con el actual modelo de intervención socioeducativa de los hogares de protección, agregan.

En ese sentido, los trabajadores comparan esta situación con los requisitos establecidos por el propio Cabildo para las entidades que gestionan hogares externalizados. Según explican, los pliegos de contratación exigen que el personal de atención educativa disponga de titulaciones de Formación Profesional o estudios universitarios vinculados a los ámbitos educativo o social.

Trabajadores de los centros de menores protestando ante la sede del Cabildo de Gran Canaria / La Provincia

Revisión de la RPT y trabajo en fines de semana

Por otro lado, con esta protesta están reclamando también la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, que, de acuerdo con el personal, lleva años sin revisarse pese al incremento de las funciones, las responsabilidades y los riesgos asociados a su actividad.

Otra de las reivindicaciones es la aplicación de una compensación del 75% del tiempo trabajado durante sábados y domingos. La plantilla afirma que este derecho ya se reconoce a trabajadores de otros servicios del Cabildo, pero no al personal de Política Social. A su juicio, esta diferencia supone un agravio comparativo entre empleados de una misma administración que prestan servicios considerados esenciales.

Deficiencias en instalaciones y medios

Asimismo, el personal denuncia el deterioro de algunas infraestructuras y la falta de recursos materiales, y apuntan que existen deficiencias de mantenimiento prolongadas, carencias de equipamiento básico y falta de renovación del material de trabajo. A ello, añaden, se suma la escasez y antigüedad de los vehículos utilizados para atender las necesidades diarias de los menores.

Según los trabajadores, estas carencias repercuten tanto en la calidad del servicio como en sus propias condiciones laborales.

Finalmente, la plantilla de estos centros que prestan atención durante las 24 horas del día, cada día del año, reclama además una revisión de la estructura organizativa de los hogares y una respuesta del Cabildo a las peticiones planteadas durante los últimos años. Por ello, considera necesario adaptar sus condiciones laborales a la responsabilidad profesional y social que implica la atención permanente a menores bajo protección.