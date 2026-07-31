La nueva licitación del Estadio de Gran Canaria saldrá el 7 de agosto

La nueva licitación para la reforma del Estadio de Gran Canaria ya tiene fecha de salida: el 7 de agosto. Así lo anunció este viernes el consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, durante el pleno insular, donde también avanzó que el gobierno insular espera sellar en septiembre el acuerdo con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para financiar las obras, que ascienden a unos 234 millones de euros.

Después de que la primera licitación, publicada el 7 de junio con un presupuesto de 174,7 millones, quedara desierta, la institución ha revisado al alza el coste de la obra y, a su vez, ha anunciado que contará con aportaciones económicas del Gobierno de Canarias (25 millones) y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (15 millones), que se suman a los 134 que abona el Cabildo y los 60 millones comprometidos por la UD Las Palmas. "No renunciamos a que el Gobierno de España también aporte financiación para este estadio", ha apuntado Romero

"No renunciamos a que el Gobierno de España también aporte financiación", ha apuntado el consejero de Deportes

El consejero de Deportes ha expuesto que la fórmula para financiar de forma conjunta la reforma del Estadio beberá de "las experiencias que ya existen en el Instituto Insular de Deportes", poniendo como ejemplo "los procesos conveniales del Gran Canaria Arena; esto está inventado". Sin embargo, Romero espera cerrar en diciembre el convenio con la UD Las Palmas, al que considera "más complejo", porque el club financia el el 25,6% de la reforma a cambio de poder participar en la gestión del recinto.

Interpelado por Vox y el Grupo Popular, que manifestaron sus dudas sobre el incremento del coste del proyecto, la futura explotación comercial del recinto y el convenio que el Cabildo negocia con la UD Las Palmas, Romero atribuyó la ausencia de ofertas a la primera licitación exclusivamente a la evolución de los costes de construcción debido al contexto geopolítico internacional.

En este sentido, recordó que, aunque el proyecto fue entregado en febrero de 2026, los precios de referencia utilizados correspondían al último trimestre de 2025, mientras que la actualización oficial de la base de datos de costes de la construcción en Canarias (SIEC) no se publicó hasta marzo. A ello se sumó el encarecimiento de materiales como el acero y otros derivados del petróleo. "Técnicamente y administrativamente la licitación estaba bien armada; lo que no estaba convenientemente actualizado eran los precios", defendió.

Errores por las prisas

El consejero defendió que el procedimiento no presentó deficiencias jurídicas y recordó que el Cabildo no recibió alegaciones durante la licitación. Además, reveló además que, durante el intento de negociado sin publicidad tras quedar desierto el concurso, una gran empresa constructora llegó a estudiar la posibilidad de concurrir mediante un procedimiento negociado, aunque finalmente no prosperó. "Muy alejados no íbamos", sostuvo.

No obstante, Romero admitió errores que se cometieron durante la tramitación inicial, pero los justifica por estar condicionada por los plazos que imponía la candidatura española al Mundial de 2030. "Tuvimos que ir a las carreras y a las prisas", reconoció, "no todo lo hicimos bien" y admite que faltó un mejor análisis de la evolución del mercado. Además, Romero señala que durante la redacción aparecieron problemas estructurales no previstos.

Según detalló, el Instituto Insular de Deportes perdió hace más de una década la documentación original del estadio tras una inundación en el Centro Insular de Deportes, por lo que no disponía de los planos definitivos de la instalación. Los nuevos estudios sobre el terreno constataron una calidad inferior a la prevista inicialmente, lo que obligó a reforzar la estructura y elevó el coste de la actuación. En esta reforma, uno de los objetivos primordiales es evitar modificaciones durante la ejecución de las obras y garantizar que el proyecto sea viable desde el inicio.

Retorno de 300 millones

Sobre los beneficios que traerá la reforma del Estadio de Gran Canaria a la isla, Romero destaca que la Real Federación Española de Fútbol prevé que el Mundial de 2030 genere 1.800 millones de euros de impacto económico, más de 100.000 empleos durante su celebración, una aportación de 5.000 millones al PIB y la llegada de 1,5 millones de visitantes, con una estancia media de diez días. Sin embargo, la obra trasciende el evento deportivo y la calificó como "el hito histórico más importante de esta primera parte del siglo XXI para Canarias"

"Lo que queremos hacer es un estadio para Gran Canaria, no sólo para el Mundial del Fútbol. Y esto va a ser un motor, un atractor económico, generador de riqueza, de empleo, de impuestos... la cuadratura del circuito", reitera Romero. En este sentido, asegura que el estudio de viabilidad elaborado para el proyecto estima una explotación económica de unos 300 millones de euros en los próximos quince años.

Un estudio prevé una explotación económica de unos 300 millones de euros en los próximos quince años para el recinto

El portavoz del Grupo Popular reconoció la rapidez con la que el Cabildo ha reaccionado para corregir el procedimiento. "Hay que felicitar al consejero porque, en muy poco tiempo, se ha revisado el proyecto y podrá volver a licitarse en agosto", señaló. Sin embargo, agregó que el incremento del presupuesto evidencia que el Cabildo ha terminado aceptando las exigencias del sector de la construcción. "Al final, el Gobierno ha cedido a las reclamaciones de los empresarios", afirmó.

Tras la finalización del debate, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, intervino para rechazar que la actualización económica del proyecto respondiera a un acuerdo previo con las constructoras. "Eso sería prevaricar", respondió al portavoz popular. Morales defendió que el incremento obedece al alza de los precios durante el proceso de licitación y recordó que más de 320 obras públicas quedaron desiertas en Canarias durante el último año por esa misma circunstancia.

Morales también restó credibilidad a las advertencias de parte del sector empresarial, al recordar que en otras obras impulsadas por el Cabildo, como la rehabilitación del antiguo psiquiátrico, también se anunció que el concurso quedaría desierto y finalmente sí concurrieron empresas.

La movilidad

En el apartado de formulación de preguntas orales, la portavoz de Coalición Canaria, Vidina Cabrera, demandó al consejero conocer si existen las medidas previstas para garantizar los desplazamientos durante la competición, teniendo en cuenta los problemas habituales de tráfico en la GC-1, la GC-3 y la capital.

Romero respondió que el Cabildo ya ha remitido a la FIFA un primer borrador del plan de movilidad del Mundial, elaborado junto al área insular de Transportes, en el que se detallan los flujos previstos de vehículos particulares, autoridades y transporte público desde el aeropuerto y los puertos hasta las sedes. Según explicó, ese documento ya ha sido validado por el organismo internacional como un avance del plan definitivo.

El consejero aseguró que la estrategia pasa por priorizar el transporte público mediante carriles preferentes y confirmó que quienes dispongan de entrada para los partidos podrán utilizar gratuitamente la red de transporte público el día del encuentro. Asimismo, defendió que la capacidad operativa del entorno de Siete Palmas permitirá absorber la afluencia prevista sin afectar de forma significativa al tráfico en la GC-1 y la GC-3.