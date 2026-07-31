El piso más enigmático de Gran Canaria: 700 euros al mes y una única captura de WhatsApp

En un mercado donde la mayoría de anuncios inmobiliarios compiten por llamar la atención con galerías repletas de fotografías, vídeos, planos y descripciones interminables, un piso en Gran Canaria ha conseguido exactamente lo contrario: hacerse llamativo por no enseñar prácticamente nada.

El anuncio, publicado en Idealista para un alquiler en Cuesta Ramón, ofrece una vivienda de dos habitaciones por 700 euros al mes, con los gastos de agua y luz incluidos. Hasta ahí, todo parece relativamente normal. Lo que ha despertado la curiosidad de quienes lo han visto es que la publicación apenas contiene unas pocas líneas de información... y una única imagen que muestra el piso de una forma poco habitual.

Una captura de WhatsApp en lugar de fotografías

Mientras la inmensa mayoría de propietarios intenta convencer a los posibles inquilinos con imágenes del salón, los dormitorios o la cocina, este anuncio opta por una estrategia totalmente diferente. La única fotografía publicada es una captura de WhatsApp, donde aparecen distintas estancias del inmueble agrupadas en una sola imagen, como si se tratara de un collage.

El texto tampoco aporta demasiada información. Únicamente explica:

Piso de dos habitaciones.

Máximo dos personas.

Gastos de agua y luz incluidos.

Transporte público a 200 metros.

Centros comerciales próximos.

Se requiere contrato de trabajo y las dos últimas nóminas.

Una captura de WhatsApp para enseñar partes de la casa / Idealista

Un anuncio que rompe todas las reglas

En pleno 2026, cuando el mercado inmobiliario se mueve cada vez más a golpe de imagen, resulta llamativo encontrar un anuncio tan escueto en uno de los principales portales de vivienda de España.

Lejos de las fotografías profesionales o los recorridos virtuales, la publicación apuesta por la mínima expresión, despertando inevitablemente la curiosidad de quien la encuentra durante su búsqueda.

El alquiler sigue siendo uno de los grandes problemas de la isla

La escasez de viviendas disponibles hace que muchos inmuebles encuentren inquilino incluso sin ofrecer demasiada información, algo impensable hace apenas unos años.

En este caso, los 700 euros mensuales, con suministros incluidos, pueden resultar competitivos dentro del contexto actual, aunque la falta de imágenes y detalles convierte el anuncio en uno de los más peculiares que pueden encontrarse actualmente en Idealista.

Porque, a veces, no hace falta enseñar una vivienda para conseguir que todo el mundo quiera verla.