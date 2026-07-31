La procesión marítima de Playa de Mogán cambia de horario este domingo por la alerta de calor

La procesión marítima de la Virgen del Carmen de Playa de Mogán modificará su horario este domingo, 2 de agosto, debido a la alerta por temperaturas máximas declarada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Con el objetivo de evitar la exposición durante las horas de mayor intensidad del calor, la misa previa, que estaba prevista inicialmente para las 10:00 horas, se celebrará finalmente a las 9:00 horas en la plaza Doctor Pedro Betancor León. Tras la celebración religiosa tendrá lugar la tradicional procesión marítima.

También cambia el horario en Arguineguín

La celebración en Arguineguín también adelanta su horario. La misa en honor a la Virgen del Carmen se celebrará a las 10:00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Una vez finalizada la ceremonia, la imagen será trasladada hasta el muelle de la localidad para encontrarse con la Virgen del Carmen de Playa de Mogán y con la pequeña talla ubicada en la instalación portuaria.

Debido a las elevadas temperaturas previstas, ambas imágenes no realizarán juntas la procesión terrestre posterior. Tras el encuentro y la actuación de la banda de música, la Virgen del Carmen de Playa de Mogán regresará al barco para continuar su recorrido hasta el puerto de destino.

Recomendaciones ante el calor

El concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, ha señalado que la modificación del horario se ha acordado junto al párroco, la comunidad parroquial y las Cofradías de Pescadores de Arguineguín y Playa de Mogán.

Además, desde el Ayuntamiento se recomienda a todas las personas que participen en los actos evitar la exposición prolongada al sol, utilizar protección solar, llevar gorra o sombrero y mantenerse hidratadas con agua.

El resto de actos previstos durante el fin de semana dentro del programa de las Fiestas del Carmen de Playa de Mogán, así como la misa y procesión en honor a San Antonio ‘El Grande’, prevista para la tarde del domingo 2 de agosto, se mantienen por el momento sin cambios.