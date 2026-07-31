Puertos Canarios lo hace oficial: el muelle de Arguineguín ya tiene nuevo nombre

El dique exterior del puerto de Arguineguín ya se denomina oficialmente Muelle de la Esperanza. El Consejo de Administración de Puertos Canarios ha ratificado el cambio de nombre del espacio que en 2020 quedó asociado a uno de los episodios más duros de la crisis migratoria en Canarias.

Durante aquellos meses, miles de personas rescatadas en la ruta atlántica permanecieron hacinadas en unas instalaciones portuarias sin condiciones para una estancia prolongada. Esa situación hizo que el recinto fuera conocido públicamente como el «muelle de la vergüenza».

La nueva denominación pretende conservar la memoria de lo ocurrido y reconocer también la labor de Salvamento Marítimo, los cuerpos de seguridad, Cáritas, las administraciones, las organizaciones sociales y los voluntarios que participaron en la atención humanitaria.

«Queremos que este muelle sea recordado por la capacidad de nuestra tierra para tender la mano a quienes más lo necesitaban», señaló el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno.

La visita de León XIV dio impulso al cambio

El nombre de Muelle de la Esperanza cobró fuerza después de la visita del papa León XIV a Arguineguín el pasado 11 de junio. El pontífice, el primero en visitar Canarias, eligió este enclave para reunirse con personas migrantes, voluntarios y profesionales vinculados al rescate y la acogida.

Visita del papa León XIV a Arguineguín (Gran Canaria) / LP/DLP

Semanas después, el Gobierno de Canarias y Puertos Canarios celebraron un acto institucional en el puerto. Allí se descubrió una placa con la nueva denominación y se instaló una cruz elaborada con madera de embarcaciones utilizadas por migrantes en su travesía hacia las Islas. La pieza había sido bendecida por el papa.

La ratificación aprobada ahora por el Consejo de Administración incorpora formalmente el nombre al recinto portuario y cierra el trámite iniciado tras aquel acto.

Puertos Canarios presenta el espacio como un lugar de memoria, pero también como un reconocimiento a quienes trabajaron durante la emergencia de 2020 y a las personas que arriesgaron su vida en la ruta atlántica.

Moreno sostuvo que el cambio permitirá que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido «desde una perspectiva de dignidad y esperanza». El acuerdo busca sustituir la denominación asociada al hacinamiento por otra ligada a la acogida y a la respuesta social desplegada en Gran Canaria.