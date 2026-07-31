El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de arroces y cocina canaria en una terraza única

Encontrar un restaurante en Gran Canaria en el que ofrezcan buenos arroces, cocina canaria y un espacio agradable para comer al aire libre no siempre es fácil. Sin embargo, en Arucas se encuentra la Arrocería Terraza El Patio, que se ha convertido en una parada gastronómica para quienes buscan disfrutar de platos elaborados y producto de calidad.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado recientemente el restaurante y han compartido con sus seguidores la experiencia gastronómica, destacando sus arroces y diferentes paltos tradicionales de la cocina canaria. "Arroces, comida canaria y una terraza súper amplia", señalan.

Arroces y cocina canaria

Los arroces son uno de los principales protagonistas de la propuesta gastronómica del establecimiento. En su vista la pareja `foofie´ disfrutó del arroz de presa ibérica con verduras y setas, una elaboración que combina diferentes sabores, aunque cuenta con más variedades para satisfacer a todos sus clientes.

Más allá de los arroces, la carta apuesta por platos tradicionales de la cocina canaria. Los creadores de contenido comenzaron probando el queso isleño al horno con mermelada de cebolla. También pidieron el gofio escaldado que "nunca falla" y el pulpo al Patio, viene acompañado de champiñones y langostinos. Se trata de una de las propuestas más destacadas del establecimiento que combina el producto del mar con una presentación cuidada al detalle.

Una terraza perfecta para disfrutar sin prisas

Uno sus grandes atractivos es su espacio exterior. El restaurante cuenta con una terraza amplia, pensada para disfrutar de la comida en un ambiente relajado. Además, ofrece opciones adaptadas a las necesidades de sus clientes, con opciones sin gluten y vegetarianas.

Dónde se encuentra

Situado en la Urbanización San Francisco Javier, calle Fortaleza de Chipude, 2, en Arucas, Terraza El Patio es una alternativa perfecta para quienes buscan disfrutar de arroces, cocina canaria en un ambiente agradable en Gran Canaria.

El establecimiento cuenta con un horario que varía dependiendo el día:

Miércoles de 12:30 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:30 horas.

de 12:30 a 17:00 horas y de 20:00 a 23:30 horas. Jueves de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:30 horas.

de 12:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:30 horas. Viernes y sábado de 12:30 a 16:30 y de 20:00 a 00:00 horas.

de 12:30 a 16:30 y de 20:00 a 00:00 horas. Domingo de 12:30 a 17:30 horas.

Lunes y martes el restaurante permanece cerrado pro descanso del personal.