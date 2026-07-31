Todas las romerías de Gran Canaria en agosto de 2026: fechas, horarios y municipios

Agosto volverá a llenar las calles de Gran Canaria de carretas engalanadas, música de parrandas, productos de la tierra y vestimenta tradicional.

El calendario arranca con fuerza este mismo sábado, cuando coincidirán tres romerías en Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria, y continuará prácticamente durante todo el mes con citas en Telde, Vega de San Mateo, Ingenio, Firgas y Moya.

En total, el calendario insular contempla diez romerías durante agosto de 2026. Ocho de ellas ya cuentan con fechas difundidas dentro de sus respectivos programas festivos, mientras que las previstas en Melenara y Las Lagunetas permanecen pendientes de la publicación o confirmación definitiva de todos sus detalles.

Sábado 1 de agosto

Santa Brígida

La primera gran jornada del mes comenzará a las 18.00 horas con la tradicional Ofrenda-Romería en honor a Santa Brígida. Las agrupaciones folclóricas, carretas de los barrios y colectivos municipales recorrerán las calles del casco histórico hasta llegar a la iglesia. La celebración continuará desde las 22.30 horas con la Verbena del Romero y la Romera.

Las Palmas de Gran Canaria

San Lorenzo. La XXXIV Romería-Ofrenda a San Lorenzo partirá a las 18.30 horas desde el Camino Viejo de San Lorenzo, a la altura de Casa Pico. En la comitiva participarán grupos folclóricos y entidades vecinales y culturales. Al finalizar, a las 22.00 horas, comenzará una Noche Canaria con la parranda Merita La Pena y el grupo Una Más.

Las Palmas de Gran Canaria

Marzagán. También el sábado 1 se celebrará la romería de las fiestas de la Virgen de las Nieves y el Sagrado Corazón de Jesús de Marzagán. La salida está prevista para las 19.00 horas. Después actuarán la Agrupación Folclórica El Mejunje, a las 22.00 horas, y la orquesta Acuarela, desde las 23.30 horas.

Martes 4 de agosto

Telde

Lomo Magullo. El barrio celebrará a las 19.00 horas su tradicional Romería-Ofrenda en honor a la Virgen de las Nieves. Tras el recorrido, la fiesta continuará a partir de las 22.30 horas con una verbena amenizada por Nueva Imagen y su Bandurria y Estrella Latina.

La cita forma parte de las fiestas de Lomo Magullo, que se desarrollan hasta el 9 de agosto y que culminarán con la popular Traída del Agua, uno de los acontecimientos festivos más multitudinarios del municipio.

Sábado 8 de agosto

Vega de San Mateo

Lomo Carbonero. La romería-ofrenda en honor a San Lorenzo comenzará a las 19.30 horas. Estará acompañada por las parrandas Risco Verde, Los Chanos, A Kal y Canto y La Arrancadilla. A las 23.00 horas arrancará la verbena con Ritmo Bakano y Mallombe.

Viernes 14 de agosto

Ingenio

El Carrizal. La Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Buen Suceso saldrá a las 19.00 horas desde el parque Camelot, aunque la concentración de participantes comenzará desde las 16.00 horas. La comitiva estará acompañada por la charanga La Ingeniosa, de la Sociedad Musical Villa de Ingenio.

El Ayuntamiento abrió durante el año el proceso de inscripción para colectivos, empresas y particulares interesados en sumarse a una de las celebraciones tradicionales más representativas de El Carrizal.

Sábado 15 de agosto

Firgas

Las calles del municipio acogerán a las 19.00 horas la tradicional Romería Canaria de San Roque, que este año llega a su 50.ª edición. Antes, a las 13.00 horas, se celebrará la Procesión de los Peregrinos de San Roque.

La jornada terminará con la verbena sanroqueña, prevista para las 23.45 horas, y una exhibición de fuegos artificiales a medianoche.

Viernes 21 de agosto

Moya

Fontanales. La romería y ofrenda floral y de frutos a San Bartolomé partirá a las 19.00 horas. Participarán los distintos barrios de la parroquia con carretas y agrupaciones folclóricas.

Después de la ofrenda se celebrará una eucaristía y, posteriormente, un baile de taifas en la plaza con las parrandas Isla Perdida, Amigos Isleños de Las Palmas de Gran Canaria y Amigos de Tejeda.

Sábado 22 de agosto

Telde

Melenara. Los calendarios insulares sitúan este día la Romería-Ofrenda a la Virgen del Carmen y al Santo Cura de Ars. No obstante, el Ayuntamiento de Telde todavía no ha difundido el programa completo de las fiestas de Melenara de 2026, por lo que tanto la fecha como el horario deberán comprobarse cuando se publique la programación definitiva.

Sábado 29 de agosto

Vega de San Mateo

Las Lagunetas. La tradicional Romería-Ofrenda en honor a San Bartolomé está prevista para el último sábado de agosto, víspera del día principal de las fiestas del barrio.

El portal turístico municipal señala que las celebraciones de San Bartolomé tienen lugar el último domingo del mes. Sin embargo, a 31 de julio todavía no se ha publicado el programa detallado de 2026, por lo que falta confirmar el horario y el recorrido de la romería.

Un mes para sacar el traje tradicional

Las celebraciones de agosto combinarán la vertiente religiosa de las ofrendas con el folclore, la convivencia vecinal y la gastronomía. Quienes deseen participar en las comitivas deberán consultar las condiciones fijadas por cada organización, ya que algunas romerías exigen inscripción previa para las carretas y solicitan acudir con la vestimenta tradicional canaria correctamente utilizada.