SPAR La Jurada renueva sus instalaciones con equipos más eficientes y mejora la experiencia de compra

SPAR Gran Canaria reabre la tienda de SPAR La Jurada, ubicada en Ingenio, tras una reforma integral del establecimiento destinada a modernizar las instalaciones y mejorar la experiencia de compra a los clientes.

La superficie comercial, de 200 metros cuadrados, cuenta con nuevos equipos de frío más eficientes. La sustitución de las antiguas neveras por unos sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética, verticales y cerrados, permite un importante ahorro de energía al establecimiento. Con estas mejoras la compañía pretende reducir la huella de carbono de su actividad y promover la ecoeficiencia y la sostenibilidad en las diferentes tiendas.

La renovación también abarca la reorganización de diferentes secciones para adaptarlas a las demandas de los usuarios. La nueva tienda de SPAR La Jurada cuenta con una novedosa superficie de carnicería de libre servicio. Además, las áreas de ‘Fresh To Go’, la línea de comidas preparadas, caseras y listas para llevar, y la de dulces frescos ganan espacio para dar mayor visibilidad a los productos y facilitar la compra a los clientes.

SPAR La Jurada refuerza su plantilla de profesionales con el objetivo de seguir garantizando una atención personalizada y cercana a los consumidores, a la vez que genera nuevos puestos de trabajo en la zona.

Plantilla de trabajadores de SPAR La Jurada / La Provincia

Como promoción de reapertura, el establecimiento ofrece descuentos y regalos directos por compras superiores a 20 euros.

La tienda mantiene su horario habitual, abriendo de lunes a domingo de 8:00 a 22:00 horas, incluidos festivos.

SPAR Gran Canaria sigue apostando por ofrecer un espacio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de los clientes con esta nueva remodelación, en línea con la estrategia de mejora continua.

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La directora General de SPAR Gran Canaria, Dunia Pérez, junto a Juan Díaz e hijo y encargados la SPAR La Jurada / La Provincia

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.