Las bandas de Guayedra y Agaete protagonizan un pregón histórico que abre las fiestas de Las Nieves

Las Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves 2026, en la Villa de Agaete, comenzaron en la noche del viernes con un acontecimiento que quedará en la memoria colectiva del municipio. Por primera vez, las históricas Banda Guayedra y Banda de Agaete compartieron el protagonismo del pregón oficial, ofreciendo un mensaje conjunto en el que la música, la tradición y el sentimiento de pertenencia al pueblo se situaron por encima de cualquier diferencia.

El acto reunió a numerosos vecinos y visitantes en una jornada marcada por la emoción, la memoria y el reconocimiento a quienes han contribuido durante generaciones a mantener vivas unas celebraciones consideradas entre las más emblemáticas de Gran Canaria.

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, destacó el carácter excepcional del encuentro entre ambas formaciones musicales, al que calificó como un momento histórico para el municipio.

Pregón de las bandas de Guayedra y Agaete en la Fiestas de Las Nieves 2026 / La Provincia

Un pregón que puso la música en el centro de las fiestas

Aunque cada banda mantiene su propia identidad, uniformes y trayectoria, ambas decidieron unir sus voces para transmitir un mensaje común: la música es uno de los grandes símbolos de las fiestas y forma parte de la identidad de Agaete.

Los directores Pedro Santana, por la Banda de Agaete, junto a Calixto Nuez y Jota Saavedra, representantes de la Banda Guayedra, repasaron la evolución de las agrupaciones musicales y el papel que han desempeñado durante décadas en las celebraciones patronales.

Lejos del formato habitual de los desfiles musicales por las calles del municipio, el pregón permitió compartir recuerdos, vivencias y anécdotas relacionadas con unas fiestas que, según explicaron, forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones de agaetenses.

Durante sus intervenciones insistieron en que, cuando llega agosto, todas las bandas persiguen un mismo objetivo: acompañar al pueblo y contribuir a que las fiestas mantengan su esencia.

La música como símbolo de identidad de Agaete

El discurso estuvo cargado de referencias a la importancia de la música dentro de las Fiestas de Las Nieves y, especialmente, de La Rama, uno de los actos más representativos del calendario festivo de Canarias.

Los integrantes de ambas bandas defendieron que el sonido de los instrumentos forma parte inseparable del paisaje emocional de Agaete. En sus palabras, la tradición musical ha conseguido sobrevivir gracias al compromiso de numerosas generaciones que han dedicado su tiempo de manera desinteresada para mantener vivas las agrupaciones.

Pregón de las bandas de Guayedra y Agaete en la Fiestas de Las Nieves 2026 / La Provincia

También hubo un recuerdo para los músicos fallecidos. El pregón incluyó un largo aplauso dirigido a quienes ya no pueden participar físicamente en las fiestas, pero cuyo legado sigue presente en cada interpretación y en cada pasacalles.

Las bandas resaltaron igualmente que la música ha logrado superar distintas etapas difíciles a lo largo del tiempo gracias al esfuerzo colectivo de familias, voluntarios y vecinos comprometidos con la conservación de esta tradición.

La Rama, una tradición que identifica al municipio

Uno de los momentos más emotivos del pregón estuvo dedicado a La Rama, considerada una de las manifestaciones festivas más conocidas de Gran Canaria y de todo el archipiélago.

Los representantes de ambas bandas evocaron algunos de los elementos más característicos de esta celebración, como el tradicional volador, cuya explosión anuncia el inicio de uno de los momentos más esperados del año por los vecinos.

También recordaron el simbolismo de bailar con una rama en las manos, un gesto que, según expresaron, conecta a cada participante con las raíces del municipio y con una tradición transmitida de generación en generación.

Durante el acto se insistió en que las fiestas no pertenecen únicamente a las bandas ni a quienes participan directamente en ellas, sino que son fruto del trabajo colectivo de todo un pueblo.

Un homenaje a quienes mantienen vivas las fiestas

El pregón quiso reconocer el trabajo de todas las personas que hacen posible cada edición de las Fiestas de Las Nieves.

La alcaldesa, María del Carmen Rosario, agradeció la implicación de los vecinos que colaboran en múltiples tareas organizativas. Entre ellas mencionó la elaboración y colocación de banderines, el engalanamiento de las calles y el trabajo de quienes velan por la seguridad tanto de residentes como de visitantes durante los días festivos.

La regidora puso en valor el esfuerzo silencioso de cientos de personas que contribuyen a conservar unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad de Agaete.

Las intervenciones también pusieron el foco en la importancia del relevo generacional. Los representantes de las bandas defendieron que el futuro de esta tradición dependerá de que continúen incorporándose nuevos músicos capaces de mantener vivo este patrimonio cultural.

En ese sentido, señalaron que mientras haya jóvenes interesados en aprender música y personas mayores que sigan emocionándose al escuchar las primeras notas de las fiestas, el espíritu de Agaete continuará intacto.

La presentación del nuevo papagüevo sorprende al público

Cuando el pregón parecía haber llegado a su momento culminante, la organización reservó una sorpresa que provocó una de las mayores ovaciones de la jornada.

Las Fiestas de Las Nieves incorporarán este año un nuevo papagüevo, una de las figuras más populares y queridas del municipio.

El personaje representará a Pepe el Perola, un vecino muy conocido cuya imagen quedará inmortalizada en este tradicional elemento festivo.

La iniciativa responde a una propuesta respaldada por numerosos vecinos y permitirá que el nuevo papagüevo desfile por las calles durante las celebraciones de 2026.

Su aparición fue recibida con entusiasmo por el público, que respondió con un prolongado aplauso mientras la Banda Guayedra y la Banda de Agaete continuaban interpretando piezas musicales de forma conjunta.

La figura adquiere además un significado especial por el fuerte vínculo que mantiene con el histórico establecimiento conocido como El Perola, un lugar muy presente en la memoria de generaciones de agaetenses y visitantes.

Cuenta atrás para el día grande de las fiestas

El pregón sirvió también para calentar el ambiente de cara al 4 de agosto, una fecha especialmente señalada en el calendario festivo de Agaete, cuando se celebra La Rama, considerada el acto central de las Fiestas de Nuestra Señora de Las Nieves.