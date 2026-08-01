El calor destroza los termómetros tras superar los 42 grados en Agüimes

Primer día de agosto y las temperaturas se elevan a máximos anuales. El termómetro alcanzó los 42,2 grados poco después de la una del mediodía de este sábado en Agüimes. Se espera que los registros se mantengan en estos niveles tal elevados durante el domingo, mientras las autoridades piden que se extremen las precauciones para evitar problema de salud y desgracias ambientales.

El plan de emergencia permanece en activo por alerta, sobre todo por encima de los 400 metros de altitud en Gran Canaria. De ahí que se haya cancelado el tránsito de la población por el monte, sendero y pistas.

El termómetro instalado a poco más de 300 metros de altitud alcanzó uno de los niveles más elevados de todo el país, cuyo registro máximo se situó en la localidad cordobesa de Montoro, donde se apuntaron 43 grados este sábado, seguido de otros puntos de la geografía andaluza, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Teror y Tasarte, en máximos

Fuera de ahí, Agüimes marcó el tope máximo con sus 42,2 grados en la zona alta de la localidad. También se mantuvieron por encima de los 40 grados en el municipio de Teror (40,9 grados) y el pueblo aldeano de Tasarte (40,3 grados), al mismo tiempo que rondaron estos niveles en el sur y centro de Gran Canaria, sobre todo en la costa turística y en Tejeda.

La playa de Las Canteras, este sábado. / ANDRES CRUZ

Para este domingo, el organismo dependiente del ministerio de Transición Ecológica prevé que las temperaturas volverán a alcanzar los 39 grados en medianías orientadas al sur y cumbres de Gran Canaria. Además, se esperan rachas muy fuertes en las vertientes sureste y oeste de Gran Canaria y La Gomera, sobre todo durante la segunda mitad del día. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en el Archipiélago a partir de las 15 horas del domingo.

Precisamente, ayer se detectaron rachas de viento de 57 kilómetros por hora en Arrecife de Lanzarote, por los 53 del aeropuerto de Gran Canaria, que están entre los índices más elevados del conjunto de España, solo superados por los 61 kilómetros que se marcaron en Sierra Nevada (Granada).

Para cuidar a los animales

El solajero previsto para este domingo ha obligado al Ayuntamiento de Guía ha suspender la feria de ganado organizada dentro del programa de actos de las Fiestas de la Virgen.

«La decisión responde a la necesidad de proteger el bienestar de los animales que participan, ya que la mayoría procede de las zonas altas del municipio y podrían verse expuestos a las elevadas temperaturas durante su traslado y permanencia en la explanada del pabellón Beatriz Mendoza Rivero», según la comunicación municipal.

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De igual forma, la comisión de fiestas del barrio de Madrelagua, en Valleseco, informó que, debido a la situación meteorológica adversa prevista para Canarias, había decidido cancelar esta edición de la feria de ganado.