Guía abre las Fiestas de la Virgen 2026 con un pregón que recorre cinco siglos de historia y rinde homenaje a sus vecinos

Las Fiestas de la Virgen 2026 de Santa María de Guía de Gran Canaria arrancaron oficialmente con un pregón cargado de historia, memoria y sentimiento. En un año especialmente significativo por la conmemoración del V Centenario de la fundación del municipio, el acto inaugural se convirtió en un homenaje a las personas, los acontecimientos y las tradiciones que han marcado la evolución de la localidad durante los últimos cinco siglos.

La Plaza Grande, decorada para la ocasión y con una amplia asistencia de público, acogió un encuentro institucional y ciudadano que reunió a representantes municipales, autoridades de otras administraciones, antiguos pregoneros, invitados y numerosos vecinos que quisieron participar en el inicio de unas fiestas que este año adquieren un carácter excepcional.

Un pregón con dos voces unidas por la historia de Guía

La responsabilidad de inaugurar las celebraciones recayó en dos personas estrechamente ligadas al municipio: el cronista oficial de Guía, Sergio Aguiar Castellano, y el geógrafo, escritor y trabajador del área de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Estévez Domínguez.

Ambos construyeron un discurso conjunto en el que combinaron el rigor histórico con las vivencias personales para ofrecer un recorrido por la trayectoria del municipio desde su fundación hasta la actualidad.

Antes de su intervención, el concejal de Cultura y Patrimonio, Julián Melián Aguiar, fue el encargado de dar la bienvenida al público y presentar a los pregoneros. Durante su intervención destacó la trayectoria de ambos y su profundo conocimiento de la historia local, subrayando que su elección era especialmente adecuada en un año tan simbólico como el del quinto centenario de Guía.

La mesa presidencial estuvo integrada por el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, el propio concejal de Cultura y Patrimonio y el párroco de la iglesia matriz, José Luis Rodríguez Guerra.

Cinco siglos de acontecimientos y evolución del municipio

El pregón permitió realizar un viaje por algunos de los episodios más relevantes que han definido la historia del municipio durante los últimos quinientos años.

A través de hechos documentados, Sergio Aguiar y Javier Estévez repasaron la evolución de Guía, mostrando cómo el municipio ha ido transformándose con el paso del tiempo sin perder su identidad.

La intervención puso en contexto la importancia de este aniversario, que convierte a 2026 en una fecha especialmente relevante para la localidad del norte de Gran Canaria. El relato histórico sirvió para recordar la evolución social, cultural y urbana del municipio, ofreciendo una visión global de su crecimiento a lo largo de medio milenio.

El discurso logró conectar con el público al combinar datos históricos con un lenguaje cercano que facilitó seguir el recorrido cronológico por la historia de Guía.

Un homenaje a quienes construyeron la identidad del municipio

Más allá del repaso histórico, el pregón quiso reconocer el papel desempeñado por generaciones de vecinos que, desde distintos ámbitos, han contribuido a construir la personalidad de Guía.

Los pregoneros evocaron nombres, recuerdos y vivencias de hombres y mujeres que, en muchos casos de forma anónima, forman parte del patrimonio humano del municipio. A través de estas referencias pusieron en valor la memoria colectiva y el legado transmitido entre generaciones.

El relato despertó el reconocimiento de muchos asistentes, que identificaron en esas historias parte de sus propias experiencias familiares y personales.

Esta dimensión humana del pregón fue uno de los aspectos más destacados de la velada, al recordar que la historia de un municipio no solo se escribe mediante fechas o acontecimientos relevantes, sino también gracias a las personas que han contribuido a mantener vivas sus tradiciones y valores.

El alcalde destaca el legado de las generaciones anteriores

El acto institucional concluyó con la intervención del alcalde, Alfredo Gonçalves Ferreira, quien agradeció el trabajo y el esfuerzo de todas las generaciones que han contribuido al desarrollo del municipio.

Durante su discurso expresó su reconocimiento a quienes hicieron posible la evolución de Guía hasta convertirse en el municipio actual y destacó el papel que desempeñan las Fiestas de la Virgen como uno de los principales elementos de cohesión social.

El regidor recordó que estas celebraciones representan un legado que se renueva cada año y agradeció especialmente a quienes transmitieron a sus hijos y nietos el respeto por las tradiciones, el sentimiento de pertenencia y los valores ligados a cada uno de los barrios y pagos del municipio.

Sus palabras sirvieron para reforzar el mensaje central del pregón: la importancia de conservar la memoria colectiva y de seguir transmitiendo el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

La música puso el broche final al inicio de las fiestas

Tras la parte institucional, la cantante Thania Gil fue la encargada de cerrar la jornada con una actuación musical que puso el punto final a una noche marcada por la emoción y el recuerdo.

Su repertorio acompañó el ambiente festivo con el que Guía inicia oficialmente unas celebraciones que este año tienen una dimensión especial por coincidir con el 500 aniversario de la fundación del municipio.