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El rincón gastronómico de Gran Canaria que triunfa con cocina canaria tradicional: raciones generosas a precios ajustados

El establecimiento destaca por ofrecer a sus clientes una buena relación calidad-precio

El establecimientos cuenta con diferentes platos que triunfan entre sus clientes

El establecimientos cuenta con diferentes platos que triunfan entre sus clientes / Instagram

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Helena Ros

Helena Ros

Hay establecimientos en Gran Canaria que consiguen conquistar a sus clientes desde el primer bocado. Eso es lo que ocurre a quienes vistan el Restaurante Sociedad de Cazadores del Norte de Gran Canaria, un local situado en Gáldar que se ha convertido en un imprescindible para quienes buscan comida casera y raciones abundantes a precios económicos.

Los creadores de contenido @viajandocontanda han visitado recientemente el restaurante para comprobar su popularidad y no han dudado en compartir la experiencia gastronómica con sus seguidores. "Un restaurante del que todo el mundo habla por sus platos caseros, raciones generosas y precios muy competitivos", señalan.

Platos tradicionales de la cocina canaria

La propuesta gastronómica del establecimiento gira en torno a la cocina tradicional canaria, apostando también por las carnes a la brasa. En su visita, destacaron especialmente la cabra en salsa, la oveja en salsa, el conejo frito y el escaldón de gofio, diferentes platos reconocidos en el establecimiento.

También cuenta con opciones como lapas con mojo verde, queso frito, papas arrugadas, gofio, gambas al ajillo o calamares.

El cachopo es perfecto para compartir

Más allá de la cocina canaria tradicional, el restaurante también sorprende por contar con carne. Aunque el cachopo de 800 gramos relleno de jamón serrano, queso y pimiento del piquillo es una opción perfecta para compartir. "Si quieres probar uno de los mejores cachopos de la isla, anota este", aseguran en el vídeo.

Para completar la experiencia, el establecimiento ofrece diferentes postres y los creadores de contenido se decantaron por el flan y la mousse de limón, dos alternativas para poner el broche final a la comida.

Además, uno de los aspectos más valorados por quienes lo visitan es la relación calidad-precio que ofrecen. Sus elaboraciones son generosas, pero mantiene unos precios muy ajustados, algo que ha convertido al restaurante en uno de sus puntos fuertes y que más en cuenta tiene sus comensales.

Una parada obligatoria en Gáldar

El restaurante Sociedad de Cazadores del Norte de Gran Canaria se encuentra en la calle El Cerrillar, en Gáldar. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, consolidándose como un lugar que mantiene su esencia y es una parada obligatoria para quienes busquen las recetas tradicionales.

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Abre martes, jueves, sábado y domingo de para ofrecer servicio de almuerzo de 13:00 a 17:30 horas, mientras que viernes amplía su horario para cenas hasta las 23:30 horas. Lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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