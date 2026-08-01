Santa Brígida celebra una multitudinaria Romería-Ofrenda en honor a su patrona

La Villa de Santa Brígida celebró este sábado su tradicional Romería-Ofrenda en honor a la patrona, uno de los actos centrales de las Fiestas Patronales. Vecinos, colectivos sociales, asociaciones y parrandas participaron desde las 19.00 horas en un recorrido marcado por el folclore, la tradición y la recogida solidaria de productos agrícolas.

Las carretas, engalanadas por los distintos colectivos participantes, recorrieron las calles del casco histórico acompañadas por agrupaciones folclóricas y numerosos romeros vestidos con la indumentaria típica canaria.

Representación de las fiestas

La comitiva contó con la presencia de la Romera Mayor de las Fiestas, Bernarda Gutiérrez Santana, junto a la Primera Romera, Beatriz Marta Santana Sosa, y la Segunda Romera, Nieves Ruiz Almeida.

También participó la pregonera de las Fiestas Patronales de 2026, Lidia Esther Benítez Ojeda, quien acompañó a los asistentes durante uno de los actos más representativos del programa festivo.

Alimentos para las familias del municipio

El recorrido concluyó en la plaza de la Iglesia de Santa Brígida, donde se realizó la tradicional ofrenda de productos agrícolas a la patrona.

El alcalde de la Villa, José Armengol, fue el primero en efectuar la entrega. Los alimentos recogidos durante la celebración serán destinados a familias del municipio que se encuentran en situación de necesidad.

La ofrenda volvió así a combinar el mantenimiento de las tradiciones locales con su vertiente solidaria y de apoyo vecinal.

Verbena en la plaza de la Iglesia

La jornada terminó con la Verbena del Romero y la Romera, celebrada en la plaza de la Iglesia y amenizada por la orquesta Star Music.

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El Ayuntamiento de Santa Brígida agradeció la implicación de la Comisión de Fiestas, los colectivos participantes, los cuerpos de seguridad, el voluntariado y las personas que colaboraron en el desarrollo de la celebración.