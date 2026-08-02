La Aemet eleva a rojo el aviso por calor en Gran Canaria: estas son las zonas con “peligro extraordinario” por las altas temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado al nivel rojo ("peligro extraordinario") el aviso por altas temperaturas en la mitad sur de Gran Canaria, ante la previsión de un episodio de calor extremo que podría dejar máximas de hasta 40 grados centígrados durante la jornada del lunes 3 de agosto.

El aviso estará vigente entre las 11:00 y las 19:59 horas, un periodo en el que la Aemet prevé que se alcancen los valores más elevados, especialmente en la cuenca de Tejeda y en las medianías del sureste y del oeste de la isla.

Este episodio se produce después de varios días de intenso calor en Canarias, donde los termómetros ya han superado los 40 grados en distintos puntos de Gran Canaria, como los 42,2 grados que la Aemet registró poco después de la una del mediodía de ayer sábado en Agüimes.

También se mantiene el aviso por viento

Además del calor, la isla permanecerá durante la mañana bajo aviso amarillo por viento. Este nivel de riesgo estará activo entre las 11:00 y las 11:59 horas, según la previsión meteorológica.

La Aemet espera rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes sureste y oeste, desde la costa hasta las zonas de medianías. Estas condiciones pueden incrementar la sensación de calor.

Día de calor en Agüimes (29/07/26) / José Pérez Curbelo

Recomendaciones ante el episodio de altas temperaturas

Ante un episodio de estas características, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y reducir la actividad física intensa en el exterior. También se aconseja prestar especial atención a personas mayores, menores, enfermos crónicos y otros colectivos vulnerables, que son los más expuestos a los efectos del calor extremo.

La activación de un aviso rojo implica un riesgo importante por fenómenos meteorológicos adversos, por lo que es recomendable seguir la evolución de la previsión y atender las indicaciones de los servicios de emergencias.

Alerta por riesgo de incendio forestal

Además de los avisos de la Aemet por temperaturas máximas y viento, Gran Canaria y las islas de la provincia occidental del archipiélago están en alerta del Gobierno de Canarias por riesgo de incendio forestal.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias mantiene este domingo en alerta por temperaturas máximas a todas las islas, mientras que la Aemet ha decretado el aviso naranja (peligro importante) por ese mismo fenómeno para la mitad sur de Gran Canaria y la mitad sur y noreste de Tenerife. El resto de islas están en aviso amarillo (riesgo bajo) de la Aemet.

Por otro lado, desde las 15.00 horas de hoy, Canarias estará en prealerta por viento, según lo decretado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.