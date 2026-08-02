Agaete cambia el plan urbanístico para desbloquear un área comercial y 160 aparcamientos

El Ayuntamiento de Agaete tramita una modificación del Plan General de Ordenación para desatascar la construcción de una zona comercial en la urbanización Las Candelarias, junto al casco. La propuesta permitiría construir un inmueble de hasta dos plantas y 3.664 metros cuadrados edificables para el supermercado, respetando los yacimientos arqueológico e históricos hallados en la zona, acompañado de un aparcamiento con 160 plazas.

La villa trata de desatascar parte del plan urbanístico presentado por el promotor hace 13 años, que se vio salpicado más tarde por el hallazgo de vestigios históricos, una sentencia judicial y por la paralización más reciente del expediente por parte de Patrimonio Histórico del Cabildo, al detectar «un error material» en el expediente.

Uso educativo

El origen del problema se encuentra en la revisión parcial del planeamiento aprobado en 2014. Aunque la parcela mantuvo su calificación comercial y administrativa, quedó incluida dentro de un yacimiento arqueológico -denominado ‘5B’-, cuya ficha limitaba las actuaciones a usos educativos y de conservación.

El Ayuntamiento consideró posteriormente que esa limitación era consecuencia de un error material e intentó corregirla sin modificar el planeamiento. Pero Patrimonio Histórico rechazó esta interpretación en un informe emitido el 1 de abril de 2025.

Choque con el Cabildo

La Corporación insular sostuvo que la restricción respondía a una medida preventiva ante la posible existencia de restos arqueológicos en el subsuelo y que no podía modificarse mediante una simple corrección de errores. Para cambiar los usos permitidos era necesario tramitar formalmente una modificación del Plan General.

El cambio que ahora se plantea busca solventar ese conflicto y ampliar los usos admitidos, no solo en la parcela comercial, sino también en los terrenos destinados a un parque urbano, el equipamiento cultural y la dotación deportiva.

Antes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo había anulado con fecha 7 de enero de 2014 el Plan Parcial de Las Candelarias, que obligó a una modificación del Plan Parcial y, por ello, de manera definitiva se eliminó en el ámbito de Las Candelarias la tipología de unifamiliar aislada a la que el Plan General había asignado un 32% del ámbito con 76 viviendas, integrándose en la tipología de unifamiliar en hilera.

Yacimientos descubiertos en Las Candelarias. / LP / DLP

La parcela comercial y administrativa tiene una superficie de 5.736 metros cuadrados, de los que son edificables 3.664 metros cuadrados. Se permiten dos plantas, si bien el proyecto inicial del promotor se adapta al terreno escalonado junto a la carretera, por lo que apenas tendría impacto visual.

El supermercado se podrá alinear al vial principal y al resto de los linderos. Dispondrá de un aparcamiento con capacidad para 160 vehículos, reservándose al menos cuatro de las plazas para personas con discapacidad.

A su vez, se especifica que se respetará en su frente la acequia actual y la mampostería de piedra, por su valor histórico.

Protección para la acequia y un muro

En este sentido, la construcción podrá ejecutarse siempre que la acequia quede integrada en el aparcamiento. El muro deberá documentarse por completo y podrá volver a enterrarse si queda por debajo de la rasante o incorporarse al diseño, si sobresale del pavimento. También se plantean al menos tres puntos informativos que expliquen la historia de la acequia, los antiguos cultivos de caña de azúcar, vid, plataneras y tomates, el ingenio azucarero de Agaete (una pieza histórica única y que permitió financiar la conquista de Tenerife) y los restos prehispánicos del entorno.

Ingenio azucarero hallado en Las Candelarias, en Agaete. / LP / DLP

La tercera área -denominada zona arqueológica número 8- comprenderá los terrenos previstos para el parque urbano y equipamientos. Al no haberse realizado excavaciones en esta parte del sector, cualquier actuación deberá estar precedida por sondeos o contar con control arqueológico durante las obras.

La aparición de nuevos restos podría obligar a modificar o suspender parcialmente las intervenciones previstas.

La propuesta seleccionada está considerada por los redactores como la que mejor compatibiliza la conservación del patrimonio con los usos urbanísticos. La nueva delimitación diferencia los terrenos donde existen enterramientos, aquellos donde se han localizado elementos agrícolas y las superficies que únicamente presentan potencialidad arqueológica.

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El plan prevé medidas para conservar las condiciones paisajísticas y de vigilancia ambiental, durante las obra y a posteriori.