Gran Canaria registra una madrugada de calor extremo con las temperaturas más altas de España, por encima de los 33ºC: las zonas afectadas

La madrugada de este domingo, 2 de agosto, ha estado marcada por un intenso episodio de calor en Canarias. Gran Canaria volvió a concentrar los registros más elevados del país durante las primeras horas del día, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El valor más alto se alcanzó en El Matorral, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, donde los termómetros marcaron 34,2 grados centígrados a las 08:00 horas, convirtiéndose en la temperatura más elevada registrada en España a esa hora.

Antes de ese registro, otras estaciones del mismo municipio ya habían reflejado una noche especialmente cálida. En Lomo Pedro Alfonso se alcanzaron 33,7 grados a las 00:00 horas, mientras que en Las Tirajanas se registraron 33,4 grados a las 02:20 horas. Estos tres valores fueron, hasta las ocho de la mañana, los más altos del territorio nacional según la red de observación de la Aemet.

Fuerteventura también registró temperaturas muy elevadas

El calor nocturno también fue protagonista en Fuerteventura. En el municipio de Pájara se contabilizaron 33,2 grados a las 07:50 horas, mientras que el puerto de Gran Tarajal, en Tuineje, registró 33 grados a las 07:30 horas.

A estos datos se sumó el Aeropuerto de Gran Canaria, donde la temperatura alcanzó los 33 grados a las 06:00 horas, confirmando la persistencia del calor durante toda la madrugada.

La Gomera registró el valor más alto de la provincia occidental

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el registro más elevado correspondió a San Sebastián de La Gomera, donde los termómetros marcaron 33,2 grados a la 01:40 horas.

Estos valores reflejan una noche tropical e incluso ecuatorial en varios puntos del archipiélago, un fenómeno caracterizado por temperaturas muy altas que apenas descienden durante la madrugada. Este tipo de situaciones dificulta el descanso nocturno y suele producirse durante episodios de calor intenso asociados a masas de aire cálido.

Alerta por calor que afecta a todo el Archipiélago

El Gobierno de Canarias mantiene en alerta por temperaturas máximas a todas las islas, mientras que la Aemet ha decretado el aviso naranja (peligro importante) por ese mismo fenómeno para la mitad sur de Gran Canaria y la mitad sur y noreste de Tenerife. El resto de islas están en aviso amarillo (riesgo bajo) de la Aemet.

Por otro lado, desde las 15.00 horas de este domingo, Canarias estará en prealerta por viento, según lo decretado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

A lo anterior se suma la alerta del Gobierno canario por riesgo de incendio forestal (en vigor desde las 11.00 horas del pasado 30 de julio) en Gran Canaria y las cuatro islas de la provincia occidental: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Pronóstico del tiempo para este domingo en Canarias

Canarias se prepara este domingo para otra jornada marcada por el calor intenso, con un nuevo ascenso de las temperaturas en las zonas bajas y valores que volverán a situarse entre los más elevados del país, según el pronóstico de la Aemet. La previsión meteorológica apunta a que amplias áreas del interior superarán los 35 grados centígrados, especialmente en las vertientes orientadas al sur y al oeste de las islas de mayor relieve, así como en el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura.

En estos puntos, no se descarta que los termómetros alcancen o superen localmente los 37 grados, mientras que en las medianías y cumbres orientadas al sur y oeste de Gran Canaria las máximas podrían llegar hasta los 39 grados.

En el Área Metropolitana de Tenerife y en las medianías del sureste y oeste de la isla también se esperan valores elevados, con temperaturas que podrán alcanzar los 37 grados.

Continúa la calima

La previsión indica que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago. En la provincia oriental podrán aparecer algunos intervalos de nubes altas, aunque sin cambios significativos en el estado general del cielo.

Además, continuará la presencia de calima en las zonas altas, un fenómeno que podría ser más significativo en las medianías y cumbres, reduciendo la visibilidad en algunos momentos y contribuyendo a aumentar la sensación de calor.

Gran Canaria será una de las islas más afectadas

Gran Canaria volverá a situarse entre las islas con las condiciones meteorológicas más adversas. Además de las máximas cercanas a los 39 grados previstas en las vertientes y cumbres del sur y oeste, las temperaturas nocturnas seguirán siendo muy elevadas.

La previsión contempla que, de forma local, las temperaturas mínimas no bajen de los 28 grados, lo que favorecerá una nueva noche de calor intenso y dificultará el descenso térmico durante la madrugada.

Viento fuerte con rachas muy intensas en varias islas

El episodio meteorológico también estará acompañado por viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte que se intensificarán durante la tarde.

Las zonas más expuestas serán las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas, además del interior de Lanzarote y Fuerteventura. La previsión señala que Gran Canaria y La Gomera podrán registrar rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, aunque no se descarta que este fenómeno también se produzca de forma puntual en el resto del archipiélago.